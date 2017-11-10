Почему на пятничном совещании Лукашенко выглядел раздраженным

Разбираемся в возможных причинах плохого настроения главы государства.

Готовясь к длительной поездке в Абу-Даби, Александр Лукашенко распорядился завершить уборочные работы к 7 ноября.

10 ноября на совещании, посвященном оздоровлению отстающих сельхозорганизаций, глава государства выглядел мрачным и раздраженным. Расстроиться, и правда, есть от чего.

Во-первых, выяснился неприятный факт: задача по завершению уборки к вышеуказанной дате осталась невыполненной. На совещании Лукашенко говорил о двух важных сельхозкультурах, не называя их. Судя по оперативной информации Минсельхозпрода, речь идет, скорее всего, о кукурузе и сахарной свекле.

Авральная уборка льна в Буда-Кошелевском районе. Фото Ивана Яривановича, TUT.BY

Наверняка не добавила отдохнувшему в ОАЭ руководителю страны история с уборкой льна на Гомельщине. И тут сталинские методы не сработали.

— Что на сегодняшний день? Хотел бы услышать ответ на этот вопрос. Упаси бог, если я вместо информации получу дезинформацию. Я имею в виду ту информацию, которую мне недавно представил Комитет госконтроля, по которой или министры не владеют обстановкой в сельском хозяйстве, или преднамеренно вместе с губернаторами фальсифицируют ход и итоги уборочной кампании, — заподозрил чиновников в очковтирательстве Лукашенко.

Основной же темой совещания была реализация норм Указа № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» и предлагаемых в него изменениях. Он был принят в июле 2016 года с целью восстановления платежеспособности оказавшихся в критическом положении сельхозпредприятий. На тот момент насчитывалось 425 таких организаций, из них под процедуру досудебного оздоровления попали 323 предприятия, под процедуру антикризисного управления — 102.

Судя по докладу вице-премьера Михаила Русого, поводов для оптимизма и здесь немного, как бы чиновник не демонстрировал обратное: из общего числа проблемных предприятий за первые полугодие 2017-го восстановили платежеспособность и начали работать по нормальному циклу лишь 32 организации.