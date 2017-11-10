Цифра дня. В Барановичах ищут директора фирмы со знанием китайского языка за 265 рублей

Необычную вакансию обнаружила местная газета Intex-press, когда просматривала предложения работы на сайте управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома.

Оказалось, что фирма «ЦРРЦ-КУЭК ЖелДорТехника» ищет директора со знанием китайского языка. Месячный заработок на такой должности составляет... 265 рублей (немного больше 130 долларов). Для сравнения: такую же зарплату в Барановичах предлагают грузчикам в предприятии общественного питания «Школьник» и водителю электротележки третьего разряда.

Кстати, наивысший месячный заработок, который предлагают в Барановичах, — 807 рублей. Такие деньги можно заработать в должности директора филиала «Барановичиэнергострой» РУП «Брестэнерго».