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Общество
10.11.2017
Цифра дня. В Барановичах ищут директора фирмы со знанием китайского языка за 265 рублей

Необычную вакансию обнаружила местная газета Intex-press, когда просматривала предложения работы на сайте управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома.

Оказалось, что фирма «ЦРРЦ-КУЭК ЖелДорТехника» ищет директора со знанием китайского языка. Месячный заработок на такой должности составляет... 265 рублей (немного больше 130 долларов). Для сравнения: такую же зарплату в Барановичах предлагают грузчикам в предприятии общественного питания «Школьник» и водителю электротележки третьего разряда.

Кстати, наивысший месячный заработок, который предлагают в Барановичах, — 807 рублей. Такие деньги можно заработать в должности директора филиала «Барановичиэнергострой» РУП «Брестэнерго».

 
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