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Политика
10.11.2017
Салiдарнасць
Лукашенко уволил двух замов министра МВД. На место одного из них назначен главный милиционер Минска

Александр Лукашенко 10 ноября произвел ряд кадровых перестановок.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Александр Барсуков освобожден от должности начальника ГУВД Минского горисполкома и назначен заместителем министра внутренних дел. Соответствующий Указ № 400 президент подписал 10 ноября.

Еще одним Указом глава государства освободил Виктора Дубовца от должности заместителя министра внутренних дел — начальника Департамента финансов и тыла с увольнением со службы в органах внутренних дел в запас в связи с проведением организационно-штатных мероприятий. Он назначен начальником Департамента финансов и тыла МВД.

Президент также освободил Александра Кобрусева от должности заместителя министра внутренних дел по идеологической работе и кадровому обеспечению с увольнением со службы в органах внутренних дел в запас в связи с проведением организационно-штатных мероприятий.

 
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