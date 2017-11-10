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10.11.2017
Шендерович рассказал о том, почему диктаторы самые подневольные люди

Российский писатель-публицист Виктор Шендерович в передаче на «Эхо Москвы» объяснил, почему Путин не может уйти.

Психология и поступки, которые заставляют российского президента хвататься за власть, вполне увязываются в схему действий любого диктатора.

Предлагаем отрывок из этого интервью.

«Он (Путин — авт.)один из самых подневольных людей сегодня. Он очень зависим, он очень уязвим. Он уязвим своим бэкграундом, огромным количеством статей Уголовного кодекса, которые уже висят на нем, необходимостью остаться у власти каким бы то ни было путем, а значит, опорой на того, кто, как он считает, поможет ему остаться у власти. В этом смысле он балансирует на номенклатурной проволоке сейчас. То, что мы видим, это усилия как раз по тому, чтобы оставить это пространство, номенклатурное, прежде всего! Нас-то давно положили вниз лицом, мы давно не представляем опасности, а номенклатура представляет, потому что в этой номенклатуре, разумеется – и мы об этом же говорили — огромное количество людей, которое бы хотело, чтобы Путина забрали марсиане завтра; чтобы они остались со всем, что они накопили за эти 15 лет – употребим этот мягкий глагол «накопили», — но без санкций, без дальнейшего углубления этих санкций, власти силовиков, которые любого из них могут…

Ведь они же все рабы – ну, через запятую, там: Усманов… — все, кто здесь, весь диапазон, так сказать, олигархический, который здесь, — это рабы! Их в любую секунду – это же не Цукерберг и Билл Гейтс – а это люди, которых в любую секунду можно посадить, причем даже ничего выдумывать не надо: понятно, что на каждом из них есть серьезное досье. И они хотели бы выйти из-под власти тех, у которых на них есть досье.

И Путин прекрасно понимает уязвимость своего положения. Он очень несвободен и очень не всевластен. Его сейчас заботит – остаться у власти.

Путин рассуждает практически. На его глазах были случаи Пиночета, был случай Милошевича. И он очень внимательно следит за всем диапазоном — от Милошевича до Каддафи. Весь диапазон обратной связи он знает, и он не хочет ничего из этого диапазона. И он прекрасно понимает, что никакие гарантии на втором шаге не работают! Потому что Пиночету давали гарантии, и Милошевичу давали гарантии. А потом приходили какие-то другие к власти (в результате смены), которые не давали гарантий и говорили: извините, там по 73-му году, по сентябрю какие-то вопросы. Извините, вы старенький, товарищ Пиночет, но есть вопросы… Выясняется, что гарантии не работают, и Путин это понимает прекрасно, что тот, кто даст ему гарантии, завтра уйдет от власти, а придет третий, который ему скажет: извините, я никаких гарантий не давал. Поэтому он так уверенно идет по азиатско-африканскому пути; поэтому от власти он уходить не собирается.

И что бы мы ему — и Навальный, желающий вместе с нами ухода его от власти, — не пели в уши, что, мол. Владимир Владимирович, давайте уходите там… — нет; я думаю, что нет! Он научен, он сам никому не верит, и в каком-то смысле правильно делает».

 
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