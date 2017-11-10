Путин и Трамп в национальной одежде Вьетнама пожали друг другу руки. Видеофакт

Обмен рукопожатиями состоялся 10 ноября на саммите АТЭС во Вьетнаме.

Согласно традиции лидеры стран АТЭС и их супруги фотографируются в национальной одежде принимающего встречу государства. Все главы государств сегодня были в синих рубашках широкого кроя.

Путин занял свое место в первом ряду на специальном подиуме чуть раньше, чем пришел Трамп. Когда тот подошел, то встал рядом с президентом России. Лидеры пожали друг другу руки и перекинулись парой фраз. После чего стали позировать фотографам. Сразу после этого Путин удалился.