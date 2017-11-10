Туркменский студент: «После учебы вернусь в свою страну. И не только потому, что зарплаты там гораздо выше»

О Барановичах, белорусах, первых впечатлениях и разочарованиях Intex-press рассказали студенты, которые приехали учиться в Барановичи из Камеруна, Китая и Туркменистана.

«Люди здесь редко улыбаются и не очень активны»

Килиан Уильямс, приехал из Камеруна, второй год учится на языковых курсах:

– Я два года отучился в Камерунском университете на фармацевта, но потом решил, что сейчас мне интереснее учить новые языки, а учебу в университете отложить на потом. Моя мечта – выучить как можно больше языков. Я уже знаю английский, французский и немецкий. В Беларусь я приехал учить русский язык.

В Барановичи я попал не случайно: здесь русский язык учил мой дядя, он посоветовал ваш университет, да и соотношение цены и качества меня здесь устроило.

Килиан Уильямс. Фото: Александр Черный

Когда прилетел в Минск, в аэропорту долго рассматривали мой паспорт. Это было странно. Я уже путешествовал, и ни в одной стране мой паспорт не изучали так долго. Я подумал, что у меня проблемы, но, оказалось, все хорошо.

В Минске много людей из Африки, прохожие на них уже не оборачиваются. В Барановичах афроамериканцев мало, поэтому все только на нас и смотрят. Сначала мне было некомфортно, даже хотел уехать, но взял себя в руки. Сейчас я уже привык, хотя окружающие все равно постоянно на меня смотрят, дают понять, что я отличаюсь от местных. В Минске этой проблемы нет.

Еще люди здесь редко улыбаются, не очень активны, с ними трудно общаться. Когда я учился в Камеруне, у меня была компания, мы организовывали вечеринки. Я попытался так сделать и здесь, но не получилось: студенты просто сидят в комнатах. Если удается их уговорить, то только на футбол. Мне эта игра очень нравится, поэтому почти все свободное время ей и посвящаю.

Первое время я говорил по-английски, но в магазинах меня не понимали, поэтому пользовался переводчиком на телефоне. Еще мой друг из Нигерии, который учится здесь, очень помог мне поначалу. Сейчас русский язык я понимаю, хотя говорить на нем мне пока тяжело.

Я живу в студенческом общежитии и общаюсь не только с иностранными студентами, но и с белорусами. Общий язык со всеми я нашел довольно быстро.

Еда в Беларуси не очень отличается от нашей, но здесь нет многих продуктов. Например, плантина. Он похож на банан, но его нужно готовить: варить или жарить. Или еще макабу. Этот овощ напоминает картошку.

Чаще всего я готовлю сам, но иногда хожу в столовые или кафе. Белорусскую кухню я пробовал не раз: названий блюд не запомнил, но мне все понравилось.

Если сравнивать цены у меня дома и в Беларуси, то продукты у вас дешевле, но одежда дороже. Поэтому, если мне нужны обновки, я выбираю их в интернете, а брат покупает их и присылает мне в Беларусь.

Домой я летал только однажды – прошлой зимой. Лететь в Камерун нужно с пересадками, дорога занимает больше суток, да и билет стоит немало – около 1000 долларов в одну сторону. Просто пообщаться с родственниками я могу и по интернету. В последнее время в Камеруне я жил отдельно от родителей, поэтому привык быть один.

«Картошки стал есть больше, уже купил себе два мешка»

Бахтияр Сейитлиев, приехал из Туркменистана, учится на первом курсе факультета экономики и права:

– Я приехал учиться в Беларусь неспроста: в Туркменистане белорусские дипломы подтверждают без проблем. Барановичский университет выбрал благодаря рекомендациям родственников, которые уже учились здесь.

Первое впечатление на меня произвел минский аэропорт. Это просто ужас. У нас даже в областях аэропорты лучше. Я думаю, вам нужно быстрее построить большой и красивый аэропорт.

Бахтияр Сейитлиев. Фото: vk.com

Сама Беларусь мне очень понравилась. Да и Барановичи тоже. Здесь очень уютно, тихо и спокойно. Приятная прохладная погода, хотя немного пугает мороз зимой.

Еда в Беларуси и Туркменистане практически не отличается. Мы готовим сами, поэтому едим то, к чему привыкли. Ваши национальные блюда я попробовать еще не успел, но вот картошки стал есть больше. Уже купил себе два мешка, даже соседи по общежитию смеются.

Конечно, дома мы тоже картошку едим, но мяса все-таки больше. А здесь говядину найти непросто, она есть только в больших магазинах, в которые мы ходим не очень часто.

С белорусскими студентами мы подружились довольно быстро, они хорошо нас приняли. Но, мне кажется, в Туркменистане люди все-таки более гостеприимные и дружелюбные. У нас, например, нормально здороваться с человеком несколько раз в день.

Если говорить о ценах, то они заметно отличаются на хлопковые вещи и бензин. У нас литр бензина на ваши деньги стоит всего 50 копеек.

После университета я точно вернусь в свою страну. И не только потому, что зарплаты там гораздо выше, но и потому, что у нас есть свои обычаи, по которым мне нужно вернуться в семью.

«Барановичи – тихий город с добрыми людьми»

Ксиогуанг Цю, приехал из Китая, учится на первом курсе факультета славянских и германских языков:

– Я бизнесмен и работаю с разными странами, в основном англоговорящими. Но однажды в 2014 году я приехал по работе в Москву. Из-за того, что я не знал русского языка, потерял много предложений о сотрудничестве. Тогда я решил выучить русский язык для развития своего бизнеса.

Вначале я поехал в Минский лингвистический университет, проучился там всего год и успел выучить совсем немного. В Минске много китайцев: когда я просыпался, я видел китайцев и мог говорить с ними на родном языке, поэтому изучение русского шло медленно.

Ксиогуанг Цю. Фото Екатерины Бубен

О Барановичах мне рассказали знакомые. И я решил приехать сюда, потому что здесь нет людей из Китая и я могу сосредоточиться на изучении языка. Сейчас могу сказать, что это очень маленький и тихий город с добрыми и толерантными людьми.

Проблем с питанием у меня в Беларуси нет. Пока я живу здесь, питаюсь так же, как и вы. Например, мне очень нравится борщ. В Китае едят много риса, я и здесь ем рис, но это не единственный продукт в моем рационе. Я готовлю те же продукты, что и белорусы, но по китайским рецептам. Мы в блюда добавляем много перца чили. А макароны я готовлю по типу фри.

В магазинах у меня тоже проблем не возникает. Я хожу в супермаркеты, просто беру продукты, которые мне нужны, и рассчитываюсь картой.

Цены в Беларуси и Китае отличаются на многие вещи. Например, свинина, говядина, картошка у вас дешевле, а электроника (айфоны, компьютеры) у вас заметно дороже.

Мой словарный запас на русском довольно мал, поэтому общаться с местными студентами мне пока тяжело: я в основном понимаю, о чем они говорят, но ответить сам не могу.

СПРАВКА

В Барановичском государственном университете сегодня обучаются граждане Казахстана, Туркменистана, Нигерии, Литвы, Китая, России, Камеруна, Азербайджана и Украины – всего 376 иностранных студентов. Впервые иностранцы – граждане Турции – были зачислены в число слушателей курсов русского языка БарГУ в декабре 2007 года. Прием студентов на дневную и заочную формы получения образования начался летом 2008 года.