За что депутаты парламента получают ежемесячную премию

Год назад, в начале своей депутатской деятельности, Анна Канопацкая и Елена Анисим публикуют в соцсетях сведения о своих зарплатах.

Фото Змитра Лукашука

В расчётных листах народных избранниц внимание привлекает строка "Ежемесячная премия": за 12 рабочих дней в октябре 2016 года Канопацкой начислено 214,78 рубля премии, а Анисим за 21 рабочий день в ноябре — 375,87 рубля.

Правда, даже эти две депутата-демократки больше не публиковали фото своих расчётных листов. Елена Анисим не скрывает, строка "премия" там присутствует ежемесячно. Каждый раз с разной суммой, но, тем не менее.

Интересуюсь, за что премируют депутатов? Может, за разработанный законопроект, внесённые правки или активность в Овальном зале?

"Я не интересовалась, честно скажу. По той простой причине, что такие вопросы иногда решаешь, что не до того, чтобы бегать и интересоваться. Не потому, что я такая нелюбопытная: пришло, и пришло. Просто не сосредоточиваю на этом внимание, не заметила и не пошла выяснять. Я работаю так, как считаю нужным работать, а всё остальное для меня остается за кадром", — честно признаётся Елена Анисим.

Тайну депутатских премиальных раскрывает депутат Валерий Бороденя. Выясняется, что премируют народных избранников не за какие-то достижения, а за счёт... "прогулов" коллег. Если они по той или иной причине берут отпуск за свой счёт.

Валерий Бороденя:"Если Канопацкая возьмёт за свой счёт два дня и поедет куда-то, то будет экономия, которая потом распределится между всеми депутатами [для поездки на Форум гражданского общества Восточного партнёрства Анне Канопацкой руководство Палаты представителей предложила взять два дня за свой счёт. — Еврорадио]. Эти деньги нельзя никуда направить, кроме как на оплату труда. Это не премия даже, а экономия общего фонда. Если вы поинтересуетесь, то, например, председатель Федерации лёгкой атлетики Вадим Девятовский ездит всегда за свой счёт и почти не получает зарплату, что ненормально как по мне. Председатель Наблюдательного совета Красного креста, наш коллега, тоже за свой счёт ездит и почти не получает зарплату. Что тоже не очень нормально".

Еврорадио: Получается, что деньги Девятовского...

Валерий Бороденя:Я в том числе их получаю в виде премий. Так и получается, Девятовский берёт за свой счёт, и по делам ездит, а я получаю 10 рублей лишних.

Правда, потом уточняет, что обычный размер премии всё же не 10, а 100-130 рублей в месяц. Если эту сумму умножить на 110 парламентариев, то получается, что благодаря взятому за свой счёт отпуску, ежемесячно экономится 11-14,3 тысяч рублей фонда заработной платы. Это ж сколько "непарламентских" дел должно быть у депутатов!

Вадим Девятовский соглашается с коллегой по Палате представителей: действительно, по делам, напрямую не связанным с работой депутата, ездить приходится много. Он действительно каждый раз берёт отпуск за свой счёт. В итоге, получает хорошо если половину обычной депутатской зарплаты, не получая ничего за свою "волонтёрскую" работу на посту председателя Федерации лёгкой атлетики.

Вадим Девятовский:"Все командировки, до часа включительно, я за свой счёт беру. Или за счёт отпуска. И вопрос зарплаты очень актуален: как жить? Ну, как-то стараюсь..."

Вадим очень возмущается слову "прогульщик".

"Я не прогульщик! Даже дистанционно, даже если я нахожусь в своём законном отпуске, я всегда живу проблемами обращений граждан, проблемами коллективов или проектами законов. Или инициативами, как, к примеру, по педофилии или по наркотикам. Никто не отменяет эту мою "текучку", я постоянно в ней. Это уже моя проблема, как я делю своё личное время, которого у меня вообще нет. Это проблемы мои и моей семьи, которую я, к сожалению, мало вижу", — говорит депутат.

То, что у депутатов есть премия, Вадима Девятовского сильно удивляет.

"А у нас вообще есть премия?! Я не знаю такого, чтобы премии давали депутатам. Я, к сожалению, в постоянном форс-мажоре, и даже не обратил внимания. А правда в том, что я постоянно получаю намного меньше".

По словам депутата, он думает обратиться к коллегам с этой своей проблемой вынужденных "прогулов". Потому что даже в поездках по делам спорта он, говорит Девятовский, выполняет и функции парламентария — пропагандирует и презентует Беларусь на международном уровне. А в итоге теряет в зарплате.

Правда, скорее всего, и подавляющее большинство других депутатов может сказать то же о своих взятых за свой счёт отпусках. Если это примут во внимание, то и премии не будет из чего платить.