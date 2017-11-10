На Гомельщине судят подполковника милиции

Суд Петриковского района рассматривает уголовное дело в отношении бывшего сотрудника милиции за незаконную рыбную ловлю на территории национального парка «Припятский».

Такую информацию озвучила старший помощник прокурора Гомельской области по надзору за исполнением природоохранного законодательства Ирина Хиженок, передает БЕЛТА.

В июле подполковник милиции, работая в должности старшего оперативного дежурного Светлогорского РОВД, совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.281 УК.

– Мужчина вместе с братом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, занимались рыбной ловлей с помощью электроудочки на территории национального парка «Припятский», – рассказала Ирина Хиженок.