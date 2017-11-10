Фотожабы: Жесткий молочник, или Приключения Россельхознадзора в Беларуси
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Как министр труда окончательно развеяла миф о социально ориентированном государстве
Советский человек образца 2017 года — кто он, откуда и почему
После дисквалификации российского лыжника белорус стал бронзовым призеромолимпиады в Сочи-2014
В США все ищут «русский след»
В России резко выросло число протестных акций, около 70% из них — это протесты, связанные с социально-экономическими проблемами
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