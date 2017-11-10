Известный белорусский журналист Сергей Новиков уволился из «Прессбола».

В беседе с корреспондентом Tribuna.com Новиков подтвердил эту информацию, однако от комментариев отказался.

Новиков работал в главной редакции спортпрограмм Гостелерадио БССР (1979-91, редактор, заместитель главного редактора), в «Прессболе» с момента основания газеты (с 1991) с отлучкой на российский интернет-портал Sports.ru (август 2006 — май 2007).

В 2018 году Сергею Новикову исполнится 60 лет.

Ранее стало известно, что бывший главный редактор «Прессбола» Владимир Бережков перешел на работу в холдинг «Советская Белоруссия», где будет отвечать за развитие интернет-проектов.