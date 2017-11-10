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Политика
10.11.2017
Змитер Панковец, Наша Ніва
Александр Козулин возвращается в политику?

Бывший кандидат на пост президента и политзаключенный Александр Козулин проявил политическую активность.

В субботу он намерен посетить заседание Минской областной организации БСДП «Грамада». Возможно, он намерен баллотироваться на пост лидера партии на выборах, которые состоятся не позднее марта 2018 года.

Александру Козулину 62 года. В 1996—2003 он был ректором БГУ и одним из наиболее приближенных к Лукашенко чиновников. Его еще называли «министром без портфеля». В 2006 году Козулин стал одним из оппозиционных кандидатов на президентских выборах.

25 марта 2006 года политик повел людей к СИЗО на Окрестина, чтобы освобождать арестованных. В результате он был приговорен к 5,5 года «за злостное хулиганство» и «организацию массовых беспорядков».

В период его заключения у политика умерла жена Ирина. На свободу Козулин вышел в августе 2008 года, однако сразу отошел от активной политической деятельности.

В 2005—2008 гг. Козулин считался лидером Белорусской социал-демократической партии «Грамада», а впоследствии вместе с Алексеем Королем и Владимиром Нистюком вышел из БСДП.

Интересно, что в августе 2008 года Козулина избрали почетным председателем партии. Многие его однопартийцы считают, что такая должность дается пожизненно, поэтому Козулин и имеет право принимать участие в партийной жизни БСДП.

Тем не менее, историк и член БСДП «Грамада» Анатолий Сидоревич говорит, что такой должности нет в уставе партии.

Не позднее 11 марта 2018 года должен состояться съезд социал-демократов, где будет избран новый председатель. Дело в том, что Ирина Вештард больше не имеет права баллотироваться на эту должность, так как отбыла три срока.

Предприниматель из Узды, член БСДП Виктор Криваль из числа тех, кто активно общается с Козулиным. Он подтвердил, что Козулин действительно намерен присутствовать на Минском областном собрании партии.

«По моим наблюдениям, Козулин восстановился полностью», — сказал «НН» Криваль. Он не исключает, что Козулин захочет баллотироваться в председатели, но для этого ему надо снова вступить в партию. Впрочем, Виктор Криваль сам хотел бы стать новым председателем партии. «В прошлый раз я получил ноль голосов. На этот раз я стану председателем», — уверяет Криваль.

Телефон самого Александра Козулина отключен на протяжении уже нескольких дней.

 
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