От имени белорусского контрабандиста предлагают устроить забастовку: поляки «оборзели»

На канале сайта pogranec.by появился видеоролик с обращением контрабандиста.

«Ездил раньше я к полякам, сигареты им возил. Зарабатывал прилично, если надо штраф платил. Только что-то за два года изменилось не туда. Оборзели по закупке, увеличили „мандат“ (сокращенно от польского mandat karny — штраф», — читает рэп в начале ролика закадровый голос, передает TUT.BY.

Выход автор ролика видит в забастовке контрабандистов:

«Вот бы им бойкот устроить — за границу ни ногой. Пусть покурят за 5 евро, сделать им урок такой. И тогда б они взмолились: и таможня, и курцы, нам бы деньги повалили — мы ведь с вами молодцы. Я уверен, все на место стало б месяца за два. Пусть считают это местью, верно муве (от польского mówię — говорю. — Прим.) я, братва?»