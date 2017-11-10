Белорусы о Задорнове: «Всю свою жизнь он разжигал нездоровый имперский пыл»

В возрасте 69 лет скончался российский сатирик Михаил Задорнов. Приводим реакцию Байнета.

Фото с сайта kino-teatr.ru

Активист Андрей Стрижак написал в Facebook:

«Он сатирически боролся со здравым смыслом, с юмором воспитывал в гражданах собственной страны чувство превосходства над другими, искрометно разжигал ненависть и артистично ковырял постимперские ранки соотечественников.

Задорнов - эмоционально готовил тех, кто сегодня встал с колен и грозит всему миру Искандерами. Конечно не в одиночку. Портреты тех, кто танцевал с шаманскими бубнами над кадавром совка и обрядами пытался оживить «великий и могучий», все чаще приобретают скромное украшение в виде траурной ленты. Словно Кронос, пожирающий своих детей, восставший из пепла СССР отправляет своих пророков в могилу. Знаю, что нет прямой связи их смертей с возрождением империи, но есть в этом какая-то адская ирония судьбы. Возрождают они, а жить нам».

Журналист Змитер Панковец отметил в Facebook:

«Фіксуючы смерць Задорнава, думаеш, што ў тым ліку і на ягоных руках смерці людзей ва Украіне, Грузіі. Усё сваё жыццё ён распальваў гэты нездаровы імперскі шал у сваіх суграмадзян».

На дискуссионной площадке talks.by мнения форумчан разошлись.

«В середине 80-х, уже при «Горбачёвской перестройке» слушали его на аудиокассетах. И говорил так – «не в бровь, а в глаз»... Глыба».

«Можно по-разному относиться к его поздним выступлениям, но факт есть факт: именно он в конце 80-х раздвинул вширь рамки кастрированного советского «юмора».

«Своеобразный был человек, но без сомнения яркий».

«Цитата классика: «Малазийский Боинг упал, потому что был тяжелее воздуха.»

«Я не поклонник его юмора. Особенно про тупой Запад, где он в итоге и лечился».

«Вымирает поколение русских националистов, американо- и западофобов. Причём даже это поколение уезжает лечиться из любимой России на ненавистный им «глупый» Запад.

Страх смерти расставляет всё на свои места».

«Многие запомнили его именно как пропагандистскую фигуру. Скорее всего, к концу жизни он сам понял, что зря всё это говорил».

«Эх Миша, Миша. Так хорошо к тебе относился до 2014 года. Тем не менее, земля пухом тебе. Прощаю».

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