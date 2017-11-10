«Остановилось сердце». Ещё одна смерть срочника в Печах

За полгода до смерти Александра Коржича в той же воинской части №43064 в Печах погиб ещё один военнослужащий срочной службы Александр Статуев. По официальным данным, он потерял сознание в казарме на глазах сослуживцев — остановилось сердце.

Фото из личного архива друзей Александра

«18 февраля 2017 года во время утреннего подъёма, во время построения личного состава в 6 часов 05 минут военнослужащий упал, потерял сознание, — подготовил сразу после происшествия «Сведения о гибели Александра Статуева» дежурный по 72 гв. ОУЦ, подполковник Тумилович. — Дежурный по учебной батарее младший сержант Никитенко С.А. немедленно вызвал дежурного врача медицинской роты. В 6 часов 25 минут в подразделение прибыл дежурный врач. Во время осмотра доктором у военнослужащего отсутствовало дыхание и сердечная деятельность. Врач оказывал реанимационные действия до 6 часов 50 минут, после чего констатировал смерть военнослужащего. Предварительный диагноз — нарушение сердечно-сосудистой деятельности».

Старший следователь второго следственного отделения Борисовского районного отдела Следственного Комитета, майор юстиции Матусевич проводит проверку, но не находит причин для возбуждения уголовного дела. Следователь сообщает об этом 18 марта, ровно через месяц после трагического происшествия. За день до этого судмедэксперт Сергей Золин завершает экспертизу и отдает её результаты:

«Смерть Статуева А. А. наступила от острой сердечной недостаточности по причине ишемической болезни сердца в сочетании с мелкоочаговым серозным миокардитом. Во время исследования на теле Статуева А. А. каких-либо телесных повреждений не обнаружено».

«Вероятно, обусловлено изменениями условий жизни, режима труда и отдыха»

Получается, что парня призвали в армию с ишемической болезнью сердца!? Следователь также задаётся этим вопросом и получает ответ от Управления здравоохранения Могилёвского облисполкома. На момент призыва Александр Статуев был признан годным к службе в армии с незначительными ограничениями. При этом ограничения обусловлены межпозвоночным остеохондрозом.

О проблемах с сердцем Управление здравоохранения отвечает, что в детстве у Александра Статуева «имела место артериальная гипертензия пубертатного периода, которая не нуждалась в приёме препаратов". Но по итогам неоднократных обследований специалистов "в том числе и кардиолога, патологических изменений не обнаружено».

Медики несколько раз обращают внимание на то, что действия призывной медкомиссии не выходили за рамки законодательства и добавляют:

«Заболевание (ишемическая болезнь сердца) у Статуева А. А. развилась остро, без жалоб кардиологического характера во время службы в рядах Вооружённых Сил, и проявилась в виде устойчивых спазмов коронарных артерий, вероятно, обусловлено изменениями условий жизни, режима труда и отдыха, значительным увеличением физических нагрузок».

Александра Статуева призвали 24 ноября 2016 года. Получается, что меньше, чем за три месяца у парня развивается серьёзное заболевание, которое проходит без симптомов и жалоб на здоровье. За месяц до смерти, с 13 по 19 января Александр лежит с ангиной в медчасти, но и в это время парень не жалуется на проблемы с сердцем, не замечают их и доктора.

«Его приглашали в милицию на работу, — рассказывает Еврорадио источник, близкий к погибшему военнослужащему. — Получается, что перед самым призывом он прошёл медкомиссию в поликлинике МВД, и был полностью годен. Он сутки носил специальный прибор, который автоматически ведёт непрерывную регистрацию электрокардиограмм. Он был годен для службы в МВД, но передумал. Поэтому, если действительно что-то случилось с сердцем, то только из-за того, что его загоняли и не давали отдыхать».

В морге, когда родственники осматривали тело, никаких следов побоев заметно не было. «Но это был визуальный осмотр, убеждения, что он не был загримирован, нет», — говорит источник.

«Единственное, сын говорил, что неуставные отношения, а больше ничего не говорил»

Мать от сына о дедовщине не слышала ничего:

«Сын никогда мне ни на что не жаловался, — говорит Лилия Статуева. — Потому что он меня жалел. Всегда говорил: всё, мама, хорошо! Насчёт денег — тоже, немного я ему давала. 200 рублей, когда ездила на присягу, и в Печи к нему ездила тоже, 200 рублей дала. На карточке ещё были деньги, но он их не все потратил. Он у меня никогда ничего не просил! Поэтому не буду брать грех на душу и говорить о дедовщине. Единственное, он говорил, что неуставные отношения, а больше ничего не говорил. Я не знаю, что и думать».

После гибели в Печах Александра Коржича председатель Следственного комитета Иван Носкевич потребовал для дополнительной проверки все материалы по фактам смерти и нанесении телесных повреждений военнослужащим за последние шесть лет. Не осталось без внимания и дело Александра Статуева, проверка по делу возобновлена 10 октября. Но вести её поручают тому же майору юстиции Матусевичу Г.Е., который ранее уже не нашёл причин для возбуждения уголовного дела.

На следующий день, 11 октября следователь поручает Центральной военно-врачебной комиссии Вооружённых сил РБ провести посмертную военно-врачебную экспертизу. Её цель — узнать, страдал ли Александр Статуев какими-то заболеваниями во время призыва в армию, был ли на самом деле годен к службе и не ошиблись ли врачи во время обследования парня. То есть, всё то, что господин Матусевич несколько месяцев назад уже просил сделать управление здравоохранения Могилёвского облисполкома. А ещё через день, 12 октября следователь Матусевич приостанавливает проверку, пока не будут готовы результаты экспертизы. Ни слова о дедовщине или повторной суд-медэкспертизе.

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