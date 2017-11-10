Осудили Баварца, который измывался над байкерами. В суд он пришел на костылях

В Минске состоялся суд над Баварцем, который на протяжении семи лет терроризировал байкеров: угрожал, присылал фото тел погибших мотоциклистов родным и близким, сообщает auto.tut.by.

В отношении его милиция составила административный протокол по ст. 9.3 КоАП (Оскорбление).

Баварцем оказался минчанин Виктор П. Он пришел в суд на костылях, в солнцезащитных очках, шапочке и капюшоне. Комментарии Баварец отказался давать, уворачивался от фотокамер. Вместе с Баварцем к залу заседаний пришел его отец.

В суде выяснилось, что Виктору 32 года, он из Минска. Имеет высшее образование, женат, детей нет. Мужчина нигде не работает, т.к. имеет первую группу инвалидности бессрочно с выплатой пенсии. К административной ответственности привлекался по линии ГАИ с выплатой штрафа.

Он рассказал о недавней переписке с потерпевшей. Напомним, таких переписок за семь лет накопилось тысячи, но срок давности по ним истек, поэтому другие мотоциклисты, которым угрожал Баварец, не смогли подать заявление в милицию.

В суде Виктор полностью признал свою вину.

Потерпевшая Ирина Бийник рассказала, что «познакомилась» с Баварцем в чате случайно: задала вопрос, куда можно выехать за город на мотоцикле. В ответ девушка получила сообщение от Виктора.

— Он написал, что я могу скататься на стометровку в Уручье, там такие проститутки, как я. В течение двух часов он просто поливал меня грязью: писал, что вступал со мной в интимную связь, описывал позы в подробностях, называл мототварью, мотопадлой… Это все читали 200 человек в чате. Со многими я знакома. Мне было очень неудобно. После этого обострились отношения с моим молодым человеком.

Судья постановила признать Баварца виновным в оскорблении и унижении чести и достоинства личности и подвергнуть его штрафу в размере 5 базовых величин (115 рублей).

Ирина Бийник решение судьи посчитала справедливым.

— Я не знаю, буду ли подавать гражданский иск. Но мне не жаль этого человека. Каждый человек делает выбор, как ему поступать. Виктор свой выбор сделал.