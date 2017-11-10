Как зарабатывают деньги в Беларуси самые богатые поляки

Среди ста крупнейших частных бизнесов Польши, вошедших в рейтинг Forbes в 2017 году, шесть холдингов имеют активы в нашей стране.

Компания LPP, которая в апреле 2017 года открыла в Минске магазин флагманского бренда Reserved, по своей капитализации (15 486 млн злотых) занимает второе место после телекоммуникационного гиганта Cyfrowy Polsat (27 336 млн злотых).

Владельцы LPP Марек Пехоцки и Ержи Любянец решились начать бизнес на белорусском рынке после восьми лет переговоров. Их партнером в Беларуси стал местный ритейлер «Рапа-торг». Планируется, что до конца текущего года в Минске откроется еще один магазин этого бренда.

22-ую строчку в рейтинге Forbes занимает Idea Bank Лешека Чарнецкого. Его стоимость оценена в 2 008 млн злотых.

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