«Дело даже не в Лукашенко, которого не очень уважают на Ближнем Востоке. За державу обидно»

Валерий Карбалевич прокомментировал на «Радыё Свабода» 12-дневный «рабочий» визит главы Беларуси в ОАЭ.

– В первом сообщении пресс-службы Александра Лукашенко о его визите в Эмираты было отмечено, что «запланированы переговоры с руководством ОАЭ». Но как раз встреча с президентом этого государства шейхом Халифом ибн Зайедом Аль Нахайяном не состоялась ни в 2014, ни в 2016 годах, ни сейчас.

И это определенный дипломатический нонсенс, даже скандал, демонстративное пренебрежение гостем со стороны хозяина. Ведь в международной практике не бывает, чтобы глава государства приехал с визитом в другую страну, а тамошний президент его не принял. Это нарушение всех дипломатических протоколов.

Здесь дело даже не в Лукашенко, которого, как выясняется, не очень уважают на Ближнем Востоке. Но, как говорил герой популярного советского фильма, за державу обидно.

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