Умер российский юморист Михаил Задорнов

Писатель-сатирик несколько лет страдал онкологическим заболеванием.

«Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная», — рассказала агентству «Москва» телеведущая Регина Дубовицкая.

Михаил Задорнов скончался в возрасте 69 лет. Долгое время он лечился от онкологии и не появлялся на публике. Сатирик также не комментировал слухи о своем здоровье и просил друзей также не делать этого.

В начале октября 2016 года стало известно, что у Михаила Задорнова диагностирована опухоль головного мозга.

Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Получив среднее образование, будущий сатирик поступил в Рижский политехнический институт. Проучившись два года, перевелся на факультет «Двигатели летательных аппаратов» Московского авиационного института, который окончил в 1974 году.

Художественной самодеятельностью начал заниматься в студенческие годы. На телевидении был автором и ведущим телепередач «Аншлаг» и «Смехопанорама».