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Общество
10.11.2017
Салiдарнасць
Нобелевский лауреат Алферов: После 1991-го в Беларуси русский язык изгнали из школ

Накануне 100-летия Октябрьского переворота известный уроженец Витебска дал интервью, полное сантиментов в адрес большевистской России.

В интервью нобелевский лоуреат по физике Жорес Алферов назвал развал СССР катастрофой планетарного масштаба. Он считает, что «огромное значение Великого Октября для нашей страны и всего человечества состоит прежде всего в том, что это был первый успешный опыт создания государства социальной справедливости — опыт, продолжавшийся более 70 лет».

И еще цитата: «Люди получили тогда те права, которые провозглашались Сталинской Конституцией, которая, безусловно (я слышал это от самых авторитетных юристов), была лучшей не только в нашей стране, но и в мире. Можно спорить, насколько она выполнялась, но в Советском Союзе все имели право на труд, право на отдых, и это опять-таки были совершенно реальные права. Сегодня, я думаю, старшее поколение может сравнивать и видеть, сколько всего мы потеряли. А приобрели… увы, в основном ужасные и кошмарные «новшества», которых, прямо скажем, лучше бы не было».

Нобелевский лауреат похвалил в интервью Александра Лукашенко, за то, как «он относится к достижениям советского времени». Заявление Жореса Алферова выглядит неожиданным откровением:

— После 1991 года в Беларуси пошла такая же грабительская приватизация, как в России, русский язык изгнали из школ, а вся государственная символика — флаг, герб и т.д. — копировала так называемую Белорусскую народную республику, которая была провозглашена во время оккупации Беларуси немцами в 1918 году. И день её провозглашения объявили государственным праздником — Днём независимости.

А Лукашенко вернул советскую символику, сделал русский язык вторым государственным, и День независимости решено было отмечать в день освобождения Минска Красной Армией в 1944 году. Лукашенко так и сказал: Беларусь стала независимой благодаря Красной Армии.

 
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