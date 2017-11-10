На россиянина завели уголовное дело за разврат с участием кобринских школьников

25-летний гражданин России познакомился с несовершеннолетними из Беларуси в соцсети «Вконтакте».

Кобринские правоохранители опубликовали подробности уголовного дела, возбужденного в июле этого года в отношении 25-летнего гражданина России, жителя Брянска.

Подозреваемый, заведомо зная, что жители Кобрина, 2004 и 2005 года рождения, являются лицами, не достигшими 16-летнего возраста, в период с 27 по 28 сентября 2016-го, а также с 31 марта по 4 апреля 2017-го в социальной сети «В Контакте» в личной переписке с юношами, вел беседы сексуального характера, которые сопровождались пересылкой изображений эротического и порнографического характера.

По данным фактам в ноябре возбудили два уголовных дела по ч.1 ст.169 УК (Развратные действия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу за ранее совершенное преступление.

Отметим, что в комментарии TUT.BY замначальника управления наркоконтроля и противодействия торговле людьми Владимир Жигар рассказал о задержании 25-летнего жителя Брянска, подозреваемого в половой связи с двумя несовершеннолетними жительницами Кобрина — школьницами 12 и 13 лет.

По этой версии, после переписки «Вконтакте» летом 2017 года житель Брянска «приехал в Кобрин, купил спиртного и пригласил несовершеннолетних вместе провести время, а затем вступил с ними обеими в половую связь».