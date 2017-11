На днях основатель SpaceX и Tesla Илон Маск приехал с визитом к президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Политик вручил предпринимателю неожиданный подарок: книгу «The Vision of New Turkey — The World is Bigger Than Five». Со своей же фотографией на обложке...

Илон Маск подарков главе Турции со своим изображением не вручал.