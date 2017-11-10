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Общество
10.11.2017
Анна Снежкина
В вагоны минского метро вернулись попрошайки со странными документами. Фотофакт

Эта бабушка была сфотографирована на Автозаводской линии метро в пятницу утром. Женщина представлялась «беженкой» из Украины, пассажиры не скупились на помощь.

В руках женщина держала якобы свидетельство о смерти своей дочери. В нем указано, что та родилась в Закарпатской области, а умерла в Москве.

Долгое время попрошаек в минском метро не наблюдалось.

Напомним, несколько месяцев назад читатель «Салідарнасці» рассказал, как у станции метро «Площадь Якуба Коласа» поверил двум «беженкам» из Украины, но затем осознал, что те были мошенницами.

 
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