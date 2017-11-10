Зажигательный медляк пресс-секретаря президента России в торговом центре. Видеофакт

Видео, где главными героями являются супруги Дмитрий Песков и Татьяна Навка, вирусно распространяется в Telegram.

Запись сделана накануне в «Крокус Сити Молл». Там отмечалось 15-летие торгового центра, которое совпало с днем рождения его собственника Араза Агаларова, бизнесмена, приближенного к семье президента Азербайджана.

Пресс-секретарь президента России и его супруга-фигуристка зажигательно танцевали под песню Григория Лепса. Впрочем, то, как пара умеет расслабляться на праздниках, многие уже поняли по свадьбе Пескова и Навки. Кроме того, в сети с весны гуляет ролик, где зафиксирован необычный танец Дмитрия Пескова с дочерью Лизой на дне рождения его нынешней супруги.