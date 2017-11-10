Что построят на лакомом участке в центре Минска — напротив Музкомедии

В начале 2017 года участок возле площади Богушевича и Дома правительства (в квартале улиц Немига — Коллекторная — Цеткин) был продан с аукциона группе компаний «Стратег» под проектирование и строительство жилого комплекса.

Как будет выглядеть этот комплекс, REALTY.TUT.BY рассказал один из архитекторов проекта — Юрий Литвинский.

Участок напротив театра Музкомедии, где раньше стояли бараки, не раз привлекал внимание СМИ. В 2014 году писали о том, что эту землю в 0,95 гектара выделили компании «Трайпл» под строительство гостиницы сети. «Трайпл» успел потратиться на отселение бараков, но дальше дело не пошло. Земля у компании была изъята и выставлена на торги.

Жилой комплекс, который назвали «Маэстро», будет состоять из двух 15-этажных домов на едином стилобате. На каждом этаже будет по шесть квартир свободной планировки, с остеклением в пол и высотой потолков до 3,6 метра.

В комплексе с жилыми домами построят трехуровневый подземный паркинг на 180 машино-мест.

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