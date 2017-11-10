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Политика
10.11.2017
Сергей Василевский, Завтра твоей страны
Как будет действовать Запад, если Россия решит поглотить Беларусь

Эксперты рассказали «Завтра твоей страны», стоит ли Москве прибегать к столь радикальным мерам.

Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар в интервью Еврорадио высказался о своем видении политического будущего нашей страны. Один из слушателей радио задал вопрос: «Готов ли ЕС к тому, что политически обновленная Беларусь станет частью России и будет вестись агрессивная политика?». Немецкий дипломат ответил:

— Я не вижу и не могу говорить ни о каких тенденциях, свидетельствующих о возможности такой реальности. Это ситуация, которую невозможно представить себе ни сегодня, ни завтра. Мы совсем не так видим политическое будущее Беларуси.

Старший аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Денис Мельянцов считает, что после 2014 года Беларусь стала качественно иначе восприниматься на Западе.

— Международный политический вес Беларуси стал более значителен после того, как Минск продемонстрировал, что он проводит независимую от России внешнюю политику. В частности, речь идет о фасилитации украинских переговоров, — говорит политолог. — Еще недавно для многих стран было неочевидным, что Беларусь — это независимое государство. Тем более что многие годы в западных медиа главенствовал образ нашей страны как «последней диктатуры Европы» и марионетки-проводника интересов Москвы. 

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