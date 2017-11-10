Белорусам первым показали уникальную разработку, способную распознавать эмоции. От всего сердца

Накануне вечером в одном из уютных кинозалов Falcon-Club гостей пригласили совершить необычное путешествие на премьере фильма «Убийство в восточном экспрессе».

Участникам мероприятия представили уникальную трехстороннюю разработку – мобильное приложение «ARARAT. Heart to Heart», способное распознавать эмоции. Разработка является итогом трехстороннего сотрудничества армянского предприятия АРАРАТ, IT-компании Synpatic (NeoSound) и стеклозавода «Нёман», при участии рекламного агентства NEF\TBWA (Беларусь).

На премьере фильма «Убийство в восточном экспрессе» гости получили эксклюзивную возможность первыми испробовать приложение на вкус. Для этого понадобились всего три составляющих: специально разработанные белорусскими специалистами стеклозавода «Нёман» бокалы, грани которых идеально отражают появляющиеся 3D голограммы, планшет с операционной системой IOS или Android и, конечно, легендарный коньяк 10-летней выдержки «Ахтамар», располагающий к душевному общению.

– Мы уверены, что наша идея использовать распознавание эмоций и обучающиеся алгоритмы вызовет отклик не только в Беларуси – это то, что придется по вкусу и на других рынках, потому что новые технологии – будущее, которое объединяет нас с теми, кто выбирает АРАРАТ независимо от страны или региона, – отметила во время презентации проекта Карин Маделье, директор по маркетингу и продажам Ереванского коньячного завода.

Алгоритм работы приложения прост: программа распознает три вида возможных активностей (беседа, просмотр фильма и прослушивание музыки), считывает возникающие при этом у пользователя эмоции и отражает их в форме объемной 3D-голограммы в самом сердце бокала АРАРАТ. Таким образом, 130-летние традиции легендарного АРАРАТ и современные информационные технологии, объединились в одном бокале.

– В рамках глобальной кампании «От сердца к сердцу», построенной вокруг важных слов и фраз, сопровождающих значимые моменты нашей жизни, мы разработали уникальное приложение, способное распознавать эмоции – «ARARAT. Heart to Heart» и эксклюзивные бокалы к нему. Используя современные технологии, мы хотим напомнить о том, что в мире, где каждый из нас окружен различными гаджетами, нет ничего более ценного, чем теплота человеческого общения. Благодаря Приложению «ARARAT. Heart to Heart» разделить моменты общения с близкими станет еще увлекательнее , – поделилась Ануш Амбарцумян, директор по маркетингу Pernod Ricard (Minsk).

Креативный директор международного агентства NEF\TBWA Иван Пономарёв призвал собравшихся как можно активнее использовать приложение: «Модуль, который встроен в приложение, становится точнее с каждой вашей беседой, поэтому я прошу качать, устанавливать приложение и беседовать с ним. Каждый такой момент будет повышать точность определения эмоций. Кроме того, уже сейчас вы сможете загрузить в ваш бокал важное фото или тост».

Данное приложение является первым подобного рода проектом, объединившим усилия белорусских IT-специалистов из силиконовой долины, классического стекольного производителя и международный алкогольный бренд.

По словам, Татьяны Туровой – автора уникальных бокалов АРАРАТ – предложение участвовать в данном проекте стало персональным челленджем:

– Я давно работаю со стеклом, однако здесь нам предстояло сделать не просто бокал, а полноценное инженерное решение. В общей сложности мы произвели 12 итераций с формой, чтобы найти идеальные пропорции хрустальных бокалов, каждый из которых выдувается вручную. Отдельным дизайнерским достижением стоит назвать возможность положить бокал на любую из граней.

Приложение доступно для скачивания в AppStore и Google Play бесплатно. Уникальные бокалы АРАРАТ можно приобрести с 10 ноября 2017 года во всех магазинах сети Vino-Vino, Армянские коньяки, а также в бутике АРАРАТ.