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10.11.2017
Евгений Барсуков
Приятеля Лукашенко обвинили в домогательствах

Скандал, связанный с сексуальными домогательствами в Голливуде, разрастается. В его орбиту втянут новый персонаж – Стивен Сигал.

Звезда боевиков давно ушедших дней мирно проводила предпенсионные годы в местах, где еще помнят кока Кейси Райбека из ленты «В осаде» - в частности, в Москве и Дроздах. Пару лет назад Стивен Сигал был тепло принят Александром Лукашенко.

Но нынче над мастером боевых искусств тучи ходят хмуро. 44-летняя актриса Порша Де Росси обвинила 65-летнего Стивена Сигала в сексуальных домогательствах.

Эта персона не слишком известна в наших краях. Де Росси снималась в фильмах «Крик 2», «Оборотни», «Месть придурков», сериале «Скандал» и еще трёх десятках кино- и телепроектов. Также она состоит в браке с действительно знаменитой американской телеведущей Эллен ДеДЖенерес.

Так вот, по словам Де Росси, она пришла в офис Стивена Сигала на кастинг, а он… «Он рассказал мне, как важно иметь связь за кадром, посадил меня и расстегнул молнию своих кожаных штанов».

Что общего у Сигала и гориллы

Де Росси пулей вылетела из офиса и позвонила своему агенту. Та отреагировала философски: «Ну я не знала, подходит ли он тебе».

Как сообщает РБК, это не единственное свидетельство подобного рода в отношении Стивена Сигала. Ранее актриса Лиза Герреро рассказала, что в 1997 году продюсер пригласил ее к себе домой на пробу для фильма «Огонь из преисподней».

Потом Сигал позвал её «на приватную репетицию». Герреро отказалась идти, после чего ей дали второстепенную роль. На съемках, по утверждению актрисы, Сигал в третий раз предложил ей уединиться в гримерной, от чего она вновь отказалась. В итоге роль Герреро полностью вырезали из фильма.

А на прошлой неделе актриса Джулиана Маргулис («Скорая помощь» и «Хорошая жена») рассказала об инциденте со Стивеном Сигалом, который случился в 1990-х. Её позвали в отель к продюсеру.

По словам Маргулис, Сигал оказался в номере один, причем был вооружен пистолетом. «Я выбралась оттуда невредимой», — сообщила актриса.

Так или иначе, на фоне Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, деяния которых в последнее время, как правило, описываются формулой «ворвался и завалил», Стивен Сигал выглядит робким ботаником. При этом не исключено, что ему теперь тоже светят проблемы с американским правосудием. Но, если ситуация станет критической, Сигал наверняка может рассчитывать на убежище в Дроздах :)

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