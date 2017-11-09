Как министр труда окончательно развеяла миф о социально ориентированном государстве

Ирина Костевич рассказала об обновленной версии скандального декрета о «тунеядцах».

Марш нетунеядцев в Минске, 15 марта 2017 года. Фото Сергей Гудилин

По словам министра труда, для белорусов, которые не участвуют в финансировании госрасходов, планируется ввести полное возмещение тех затрат, которые сегодня льготируются со стороны государства.

— Какие это будут услуги, конечно, это еще будет рассматриваться, — приводит FINANCE.TUT.BY слова Ирины Костевич.

Министр труда Ирина Костевич

Новый проект декрета находится в Администрации президента.

Таким образом, министр труда повторила ранее озвученный ею принцип: не работаешь – платишь за услуги.

Интересно, что первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович в интервью заявлял о том, что новая редакция декрета №3 «направлена на обеспечение занятости населения, а не на уплату какого-то сбора».

Слова министра труда вызвали горячее обсуждение в сети.

«А где же тогда социально ориентированное государство будет? Это что, человека без денег помирать кинут?» — возмущаются пользователи дискуссионной площадки talks.by.

«О как!!! Права, прописанные в Конституции, только для работающих!!!»

«А можно я тоже налоги перестану платить и перейду на полное возмещение затрат? А то устал ораву чиновников-самодуров да убыточные предприятия подкармливать».

«Назови хоть одного гражданина РБ, кто не участвует в финансировании госрасходов... Галимый алкаш, покупая бутылку чернил, оплачивает акциз, который заложен в стоимость бутылки».

«У нас берут нищего и предлагают: плати больше всех остальных!»

Форумчане удивляются: почему в других странах налоговая система организована так, что тем, у кого нет денег, помогают всем миром те, у кого деньги есть.

«У нас берут нищего и предлагают: плати больше всех остальных! Хотя понятно, что его семье и так трудно. Иди и укради — как бы толкает указ».

Один из пользователей предложил: «Почему бы не сделать платным для тунеядцев посещение парадов и массовых гуляний. Это же все дотируется из бюджета».

Белорусы представили, что ждет страну после того, как обновленный Декрет № 3 вступит в силу:

«Представляю себе талоны на проезд в пассажирском транспорте с надписью: для работающих за 60 копеек и для тунеядцев за 90 копеек».

«Не работаешь — заплатил за операцию... Хочу посмотреть, как они с неработающего за вырезанный аппендицит требовать деньги начнут. Или оставят умирать в приемном покое? Вот смертность-то вырастет!»

Участник дискуссии делится способом, который позволит резко увеличить поступления в бюджет. Он предлагает сократить расходы на содержание президента и его семьи хотя бы в два раза.

«И отпала бы необходимость выдумывать всякие дурацкие декреты. Я уже не говорю о том, что у нас много народных денег уходит на никому не нужные вещи типа Европейских игр, рождественских турниров и прочих мероприятий».