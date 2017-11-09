Министр труда о многодетных матерях: «Четырех детей можно и за 9 лет родить!»

На заседании 9 ноября парламентарии в первом чтении рассматривают изменения в закон «О пенсионном обеспечении». Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сразу начинает с объяснения, почему в документ не попали правки, предложенные народными избранниками.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, фото Змитра Лукашука

Если коротко, то аргумент таков: стоить это Фонду социальной защиты будет 528 миллионов ежегодно, денег таких нет. Логичный вопрос депутатов: почему именно такая сумма, где калькуляция подсчетов? Ее нет! Точнее, те подсчеты Министерство труда и социальной защиты даже народным избранникам не показывает.

Что это за правки такие? Первая затрагивает «пенсионные интересы» многодетных матерей. Согласно законодательству, только 9 лет отпуска по уходу за ребенком засчитываются в трудовой стаж. А если у вас 4 детей и в отпуске вы были 12 лет? Тогда три года теряется! На это обращает внимание депутат парламента Андрей Рыбак:

— Сегодня если не соблюдены нормы по страховому стажу, право на трудовую пенсию можно получить только имея общий стаж в 40 лет. Мать, к примеру, родила много детей. У нее общая продолжительность отпуска по уходу за ребенком не 9, а 12 лет — три года в стаж не вошло. И может именно их-то матери до тех 40 лет стажа и не хватит!

Андрей Рыбак, фото Змитра Лукашука

У министра труда и социальной защиты Ирины Костевич позиция другая. Ее она и высказывает Еврорадио на выходе из Овального зала.

Ирина Костевич: «Этот стаж нельзя мерить детьми — этот стаж измеряется годами. За девять лет можно родить и четырех детей. А мы плюсуем три плюс три и три — трое детей и 9 лет стажа, которые засчитываются в трудовой стаж. Это, бесспорно, требует дополнительных финансовых ресурсов».

Вторая депутатская правка — попытка вернуть «пенсионную справедливость» работникам вредного производства. Тем, кто из-за вредных условий труда вышел на пенсию раньше, но продолжает работать, «пенсионная» работа на размере пенсии не сказывается.

Андрей Рыбак: «Человеку назначена пенсия в 50 лет или в 55, но он по-прежнему работает, и по-прежнему платятся в пенсионный фонд деньги. И они у меня постоянно спрашивают: «Почему на нашей пенсии это никак не сказывается?»

Министр Ирина Костевич пытается в ответ доказать, что перечисления те незначительные, но депутаты таким аргументам не верят. И обещают добиваться включения своих правок в законопроект. Который, кстати, был одобрен в первом чтении только... с двумя голосами против. В чем, согласитесь, тоже не много логики.