В Барановичах осудили парня, от которого забеременела 15-летняя девушка

Суд вынес приговор 18-летнему жителю Ивацевичского района за половое сношение с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста.

Пострадавшая – жительница Барановичского района, ей 15 лет, и она жена обвиняемого. Пара ждет ребенка.

Молодые люди встречались около двух лет. В июле девочка встала на учет по беременности, и пара расписалась. По словам парня, это был единственный шанс спасти от детского приюта.

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Скромные и приветливые дети

В детстве Катя* росла в полной семье – мама, папа, брат. Но, когда дети оканчивали четвертый класс, их мама ушла из семьи. Мать лишили родительских прав, а детей отправили в приют. Однако уже через полгода вернули жить с отцом и его родителями – бабушкой и дедушкой. Отец со временем стал пить, периодически нигде не работает.

– Семья у Кати так себе. Мать – кукушка, отец выпивает. Там все на бабушке держится – она детей воспитывала. А сама Катя – девочка хорошая, не курит, не пьет. И брат ее такой же, – отзывается о семье соседка.

Хорошего мнения о Кате и в школе, где она училась. По словам директора, девочка никогда не вела себя вызывающе или вульгарно, «училась в меру своих возможностей».

– На нее у нас не было никаких нареканий. Они с братом – скромные и приветливые дети, но их не раз признавали находящимися в социально-опасном положении. Смотрела за детьми бабушка, – говорит директор школы.

Тяжелое детство – у обоих

Детство у Андрея*, мужа Кати, тоже было непростым. Его родители выпивали, из-за чего их лишили родительских прав. С пяти лет он жил с приемной мамой. После 9 классов мальчик поступил учиться на тракториста. Около двух лет назад познакомился с Катей.

– Катя мне сразу сильно понравилась. Мы «списались» в социальных сетях и уже примерно через полгода общения влюбились друг в друга. Катя для меня самая лучшая, – говорит Андрей.

«Мы осознанно пошли на этот шаг»

В мае этого года отца Кати так же, как и мать, лишили родительских прав. Дедушка Кати – слепой, бабушке – 70 лет, поэтому они не смогли пройти медкомиссию для опеки над детьми. К тому же отец продолжал жить в одном доме с детьми и своими родителями, что для оформления опеки – запрещено. Ему необходимо жить отдельно.

Тогда встал вопрос о том, что Катю и ее брата заберут в приют. Узнав это, Андрей и Катя решили создать семью. 28 июля пара расписалась.

Брата Кати отправили в приют.

– Я знал, что мне будет грозить уголовная ответственность, но мы осознанно пошли на этот шаг. Чтобы Катю не забрали в приют, и она была со мной, нам нужно было расписаться, – говорит Андрей.

На росписи молодожены были вдвоем. В Катиной деревне бабушка устроила по этому поводу чаепитие с тортом. Вместо дорогих золотых обручальных колец пара на первое время купила дешевые металлические золотистого цвета. Свадебного платья и фаты не было – молодожены просто нарядно оделись.

«Все было по согласию»

Сейчас Андрей по распределению работает в Ивацевичском районе. Катя поступила в профессиональный лицей на продавца-повара, в выходные приезжает к мужу.

– В ближайшее время я хочу купить машину, чтобы возить Катю на учебу, потому что мы не можем друг без друга. Сейчас мы оба плачем из-за того, что по будням живем раздельно, – говорит Андрей.

Катя хочет мальчика, ее супруг – девочку. В будущем супруги планируют иметь двух детей.

– Когда жена окончит учебу, мы, скорее всего, переедем обратно в Барановичский район. Сейчас хотим, чтобы за несколько лет улеглись слухи. А там, как сиротам, нам выделят жилье, – говорит Андрей.

И бабушка девочки, и приемная мать Андрея сходятся в одном – уголовная ответственность в этой ситуации ни к чему.

– Зачем на него было возбуждать уголовное дело? У них ведь все было по согласию! Он внучке сразу предложение сделал, они поженились, – говорит бабушка Кати. – У них очень сильная любовь!

Приговор

Слушание дела в суде проходило в закрытом режиме. 8 ноября суд Барановичского района и города Барановичи признал Андрея виновным в половом сношении с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста при отсутствии признаков насильственных действий (ч. 1 ст. 168 УК РБ), и приговорил его к шести месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Андрей сообщил Intex-press, что и он, и его супруга согласны с приговором суда. Обжаловать его они не планируют.

*Имена героев статьи изменены.