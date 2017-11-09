Сборная Беларуси по футболу разгромлена в Армении

Сборная Беларуси по футболу вписала очередную позорную страничку в свою историю.

В товарищеском матче против Армении, проходившем в Ереване, наша команда потерпела разгромное поражение.

Армения – Беларусь – 4:1 (Озбилиз, 41, Мхитарян, 45, Овсепян, 55, Варданян, 84 – Сарока, 58, с пенальти)

Слабым утешением может служить то, что гости играли в экспериментальном составе: Гутор, Бурко, Политевич (к), Наумов (Гаврилович, 82), М.Володько, Корзун (Лаптев, 62), Быков (Климович, 46), Карницкий (Евдокимов, 78), Седько (Ковалев, 46), Нехайчик (Матвейчик, 74), Сарока.

«Такой сборной Беларуси даже в Лигу наций соваться опасно», – ёмко подытожил ведущий онлайна на «Прессболе».