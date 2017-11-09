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09.11.2017
Александра Копачева, Новая газета
В Ижевске обрушилась девятиэтажка

Как минимум два человека погибли, спасатели продолжают разбирать завалы.

Фото Егор Авдеев / ТАСС

Взрыв

В девятиэтажном доме № 261 по улице Удмуртской в Ижевске прогремел взрыв. Инцидент произошел около 15:45 по московскому времени: по рассказам очевидцев, они услышали громкий хлопок, а затем из здания повалил густой дым, при этом открытого огня не было.

— После хлопка сразу почувствовали запах газа, подъезд сложился, как карточный домик. Видели девушку, которой осколком попало по голове, бежала кровь. Ей сразу оказали помощь, — рассказал очевидец местному изданию Izhlife.

В результате взрыва обрушился один из подъездов дома (с 1-го по 9-й этаж). Жителей оставшихся пяти подъездов эвакуировали в течение часа после взрыва. Очевидцы в соцсетях сообщали, что под завалами были слышны крики.

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа. Как сообщил источник Интерфакса, в одной из квартир верхнем этаже дома находилось неисправное газовое оборудование, что могло привести к взрыву. Жильцы не следили за оборудованием, оно вышло из строя и наполнило газом всю квартиру.

Сейчас дом отключен от электричества. На месте работают кинологи. Движение на улице, где произошел инцидент, перекрыто в обе стороны.

Жертвы и пострадавшие

Сотрудники МЧС продолжают спасательные работы на месте инцидента, однако уже предварительно известно о гибели как минимум двух человек. Их личность пока не установлена.

Еще двое (15-летние подростки), по словам замглавы Минздрава Удмуртии Татьяны Деминой, были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Под завалами остаются еще как минимум три человека, они живы.

Дом

Дом № 261 по улице Удмуртской был построен 27 лет назад. В обрушившемся подъезде было 16 квартир, в них проживали 99 человек. Обломками завалило магазины, находящиеся на первом этаже дома.

Фото Сергей Кузнецов / РИА Новости

В этом же доме находится Центр раннего развития «Эрудит», и на момент ЧП в нем могли находиться дети. Никто из детей не пострадал.

Руководитель ижевского филиала «Газпром газораспределение Ижевск» Вячеслав Азябин, что техобслуживание этого дома проводилось летом 2016 года, никаких заявок на ремонт или же информации об авариях с тех пор не было.

Фото Сергей Кузнецов / РИА Новости

Реакция

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Власти региона создали оперативный штаб. На месте ЧП находится глава Удмуртии Александр Бречалов.

Глава МЧС России Владимир Пучков поручил обследовать весь дом для предотвращения дополнительных обрушений.

— Поднимайте беспилотную авиацию, делайте модель дома в зоне обрушения, (обследуйте — ред.) каждую конструкцию, привлекайте альпинистов, чтобы не было угрозы дополнительных обрушений несущих конструкций, — сказал он.

Глава ведомства также дал поручение организовать горячее питание для эвакуированных жильцов дома и обеспечить доступ в квартиры, чтобы они могли забрать оттуда документы и все самое необходимое.

 
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