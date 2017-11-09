Лукашенко снова «размножил» украинских беженцев

«Салідарнасць» проверила заявление главы государства с помощью статистики МВД.

На встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером Александр Лукашенко заговорил о последствиях для нашей страны событий на востоке Украины.

По словам главы государства, в течение украинского кризиса Беларусь приняла у себя порядка 150 тысяч беженцев из этой страны, обеспечив их всем необходимым.

— Фактически поставили вровень наших украинских братьев с белорусами. Как вы понимаете, это все нам стоило значительных затрат, но мы их не считаем, поскольку люди попали в беду. Здесь затраты вряд ли имеют какой-либо счет, — заявил Лукашенко.

Фото Алексей Мальгавко, Sputnik. Снимок носит иллюстративный характер

Куда исчезают десятки тысяч беженцев?

Заявленное главой государства количество беженцев из Украины примечательно по нескольким причинам.

Во-первых, это уже третья по счету версия, озвученная на протяжении года. В феврале во время «Большого разговора» Лукашенко говорил о 170 тысячах беженцев. Во время апрельского послания народу и парламенту эта цифра «сократилась» на 10 тысяч:

— Мы приняли из Украины более 160 тысяч беженцев, только официально. И это буквально за полтора–два года.

Что говорит официальная статистика

Во-вторых, данные Департамента по гражданству и миграции МВД демонстрируют качественно иные цифры.

Так, согласно статистическим данным департамента о вынужденной миграции, в период с 2014-го по І полугодие 2017-го в Беларусь прибыли 2450 беженцев из Украины. Пиковым стал 2015 год, когда количество вынужденных мигрантов из Украины достигло 978 человек.

И даже сведения о количестве трудовых иммигрантов из Украины не приближают нас к заветной цифре в 150 000. Судите сами: 2014-й — 17 778 человек, 2015-й — 14 045, 2016-й — 6 348, первое полугодие 2017-го — 3 489.