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09.11.2017
Катерина Борисевич, TUT.BY
Хотел отдохнуть на Гоа. Сколько прокурор запросил для бывшего замминистра по ЧС

Гособвинитель попросил суд приговорить бывшего заместителя министра по ЧС Дмитрия Бегуна, обвиняемого в получении взятки, к 8 годам в колонии усиленного режима. Второго фигуранта дела, бизнесмена Александра Грица, он просит приговорить к более мягкому наказанию — пяти годам ограничения свободы без направления в колонию.

Фото Вадима Замировского, TUT.BY

Сегодня в суде Заводского района Минска начались прения сторон по громкому делу. Напомним, бывшего заместителя министра по ЧС Дмитрия Бегуна обвиняют по ч. 3 ст. 430 УК «Получение взятки». По версии следствия, экс-руководитель получил взятки от Грица на сумму 105 миллионов неденоминированных рублей, 4 тысячи деноминированных рублей и 5 тысяч долларов. Деньги, как правило, передавались в рабочем кабинете или во дворе дома Дмитрия Бегуна. В четверг, 9 ноября, прокурор запросил для бывшего замминистра по ЧС 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества в колонии в условиях усиленного режима.

Судебный процесс длился два месяца. За решеткой вместе с экс-чиновником оказался бизнесмен Александр Гриц, который и передавал взятки. Он признал вину в полном объеме и рассказал, что осенью его, директора строительной фирмы, пригласили в кабинет к Бегуну.

— Он спросил: «Хочешь со мной работать?». Я понял, что нужно что-то предложить. До этого меня никто никогда не приглашал до заключения договора. Я написал на листе 3%, Дмитрий Михайлович посмотрел, смял бумагу и пожал мне руку, — рассказывал в первый день допроса в суде обвиняемый Александр Гриц.

Дмитрия Бегуна задержали с поличным 19 марта 2017 года. Взятку в 5 тысяч долларов, по словам Грица, бывший замминистра по ЧС собирался потратить на отпуск в Гоа. Только эту сумму Бегун и признает.

 — Вину в том, что получил от Грица денежные средства в размере 5 тысяч долларов, признаю в полном объеме, — говорил во время допроса в суде Бегун.

Все остальное он отрицает. Санкция статьи, по которой ему предъявлено обвинение, предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Бизнесмена Александра Грица обвиняют по ч.2 ст. 431 УК «Дача взятки». Ему грозит до 7 лет лишения свободы, прокурор запросил 5 ограничения свободы.

 
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