После дисквалификации российского лыжника белорус стал бронзовым призером олимпиады в Сочи-2014

Результаты четырех лыжников РФ с ОИ-2014 аннулированы из-за допинга, Россия лишена еще 2 медалей. Это сделало белорусского лыжника Сергея Долидовича бронзовым призером.

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством приняла решение аннулировать результаты российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой, показанные на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Их признали виновными в нарушении антидопинговых правил.

Ранее такое же решение было принято по Александру Легкову и Евгению Белову (их дисквалификация еще будет оспорена в Спортивном арбитражном суде). После дисквалификации Александра Легкова белорусский лыжник Сергей Долидович поднялся на 4-е место по итогам выступления на дистанции 50 км с массовым стартом на зимних Играх 2014 года в Сочи.

Теперь, когда стало известно, что Максим Вылегжанин, завоевавший на этой же дистанции «серебро», также дисквалифицирован, белорусский спортсмен автоматически поднялся на одну позицию и стал бронзовым призером Олимпиады.

На данный момент Сергей Долидович завершил учебно-тренировочный сбор в Вуокатти (Финляндия), он готовится к своей седьмой Олимпиаде. Далее белорус вместе с национальной командой продолжит подготовку к сезону в финском Муонио.