Казус дня. Министр транспорта не знает, сколько стоит проезд в общественном транспорте. «50 копеек?»

В неловкую ситуацию попал Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, отвечая на вопрос журналиста в кулуарах Палаты представителей.

Фото Змитра Лукашука

В частности, корреспондент Еврорадио поинтересовался у Сивака, когда же планируется довести оплату проезда в общественном транспорте до ста процентов.

Министр не только не дал ответа на этот вопрос, но и вообще запутался в подсчётах стоимости проезда. Сначала он попытался адресовать журналиста в Министерстве антимонопольного регулирования.

— Но вы же знаете, сколько сегодня должен стоить билет в общественном транспорте столицы, чтобы оплата была 100-процентная? — попытался настоять журналист.

— Если на 75% окупается перевозка, а на 25% дотируется, то можно подсчитать: 50 копеек и добавьте 25% — вот вам и расчёт. Сколько это будет? 62,5, наверное... Вы можете подсчитать, — отметил Анатолий Сивак.

На самом деле, сегодня билет на проезд в городском наземном транспорте в Минске стоит 60 копеек, 65 копеек стоит проезд в столичном метро.