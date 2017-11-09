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09.11.2017
На что обратить внимание при покупке яхты

Собственная яхта – мечта каждого путешественника, влюбленного в море

Многие ценители водной стихии не представляют жизнь без захватывающих морских прогулок. К выбору дорогого удовольствия необходимо относиться серьезно. Важным преимуществом покупки яхты считается удачное вложение средств, инвестирование в будущее. На сайте https://scanmarine.ru/sale/ можно узнать технические особенности, найти горячие предложения, бензиновые, дизельные модели. Посредством виртуального каталога можно узнать технические характеристики, запас хода, топлива, пресной воды, максимальную скорость. Каждая модель суперяхты рассчитана на определенное количество гостей. Покупку яхты можно назвать удачной инвестицией. Это прекрасная возможность собрать друзей, отправиться в путешествие с командой единомышленников. Новую технику покупают через дилеров, выделим преимущества приобретения яхты из салона: новые модели лишены неприятных происшествий, скрытых неисправностей, владельца радует ощущение того, что он будет первым, кто ступит на борт лодки. Судостроительные компании учитывают пожелания при планировке помещений кают. Выбирая модель бывшего употребления, необходимо узнать больше информации о предыдущем владельце. Б/у лодка имеет приемлемую стоимость, продается со всей мебелью, имуществом.

Разновидности яхт

Современные производители различают парусные и моторные модели. Моторные судна пользуются спросом среди покупателей, имеют большую стоимость перед парусными аналогами. Единственный пункт затрат, который можно отнести к негативным моментам – колоссальный расход топлива. Покупатели, которые не могут позволить купить себе корабль, могут воспользоваться услугами аренды. При выборе определенной модели обращают внимание на класс яхты. Оснащение мощным двигателем гарантирует безопасное передвижение на значительные расстояния.

Корабли должны быть оборудованы новейшим навигационным оборудованием, спутниковым телефоном. Любители активного отдыха смогут оборудовать судна техникой для дайвинга, купания, рыбалки. Когда предполагается использование яхты для отдыха большого количества людей, необходимо позаботиться о достаточном количестве комфортабельных кают. Парусные модели обеспечивают спокойное, неторопливое передвижение, моторные судна развивают скорость до 74 км/ч.

 
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