На что обратить внимание при покупке яхты

Собственная яхта – мечта каждого путешественника, влюбленного в море

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Разновидности яхт

Современные производители различают парусные и моторные модели. Моторные судна пользуются спросом среди покупателей, имеют большую стоимость перед парусными аналогами. Единственный пункт затрат, который можно отнести к негативным моментам – колоссальный расход топлива. Покупатели, которые не могут позволить купить себе корабль, могут воспользоваться услугами аренды. При выборе определенной модели обращают внимание на класс яхты. Оснащение мощным двигателем гарантирует безопасное передвижение на значительные расстояния.

Корабли должны быть оборудованы новейшим навигационным оборудованием, спутниковым телефоном. Любители активного отдыха смогут оборудовать судна техникой для дайвинга, купания, рыбалки. Когда предполагается использование яхты для отдыха большого количества людей, необходимо позаботиться о достаточном количестве комфортабельных кают. Парусные модели обеспечивают спокойное, неторопливое передвижение, моторные судна развивают скорость до 74 км/ч.