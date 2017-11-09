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09.11.2017
Машины Ford Focus – лидеры автомобильного рынка

Грандиозные преимущества авто Ford Focus: лучшее решение для украинцев

Известный бренд автомобилестроения предлагает качественные, надежные авто немецкого производства. Популярную марку уважают за безупречные технико-эксплуатационные характеристики, разработчики Ford Focus постоянно внедряют новые технологии, стремятся повысить качественные характеристики, прочность корпуса. Любителям комфорта предложено выбрать дополнительные опции: электрорегулировку сидений, круиз контролем, климатическую технику. Ценители музыки выбирают современную аудиосистему, чтобы прослушивать в дороге популярные хиты. Эргономические транспортные средства надежны, износостойки. Чтобы не переплачивать на услугах посредников предложено воспользоваться уникальным ценовым предложением автосалона. Покупатели могут рассчитывать на скидки, акции, интересные предложения. Механики смогут наглядно продемонстрировать технические преимущества, новинки, выгоды железного коня Ford Focus.

Примечательные технические характеристики

Производители акцентируют внимание на удачной оптике, которая идеально пополняет общий образ машины. Во всех чертах легендарного бренда читается фирменный стиль производителей немецкого железного коня. Хэтчбеки Ford Focus отличаются определенной индивидуальностью, считаются лучшими представителями авто нового поколения. Машина доступна в нескольких комплектациях, имеет много положительных веяний в дизайне, конструкторских решениях.

Особое внимание уделяется интерьерным преимуществам. Внутреннее пространство гармонично организовано, чтобы водитель смог комфортно чувствовать себя за рулем. Интерьер удивит интересными особенностями. Приятно порадовала адекватная стоимость базовой модели. Хорошая комплектация, оснащение инновационными технологиями стало настоящим подарком от разработчиков. На официальном сайте можно всегда посмотреть тест-драйв внушительных возможностей инновационного железного коня. Качественное немецкое авто подходит для семьи из пяти человек, станет беспроигрышным вариантом для совместных поездок, путешествий. Размеры багажного отделения смогут удовлетворить потребности путника, вместить достаточное количество вещей.

 
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