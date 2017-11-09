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Общество
09.11.2017
Компетентно: «Роды на дому могут позволить себе только состоятельные люди»

Известный российский гинеколог Виктор Радзинский, заведующий кафедры акушерства и гинекологии Российского университета Дружбы народов объяснил, что нужно для идеальных домашних родов и почему это невозможно организовать в любой квартире.  

— Домашние роды были бы идеальны, если бы под окном стояла скорая с акушером, врачом и реанимационной бригадой. Потому что дома женщина находится в окружении привычной среды, своей инфекции, — цитирует слова врача TUT.BY. Кстати, ссылки на то, что в Нидерландах на дому рожает 30% женщин, оказались враньем. Это могут позволить себе только состоятельные люди. Не могу себе представить операционную в каждой квартире Минска, это абсурд.

Врач вспоминает, что много историй, когда роженица обращалась к подпольной акушерке, закончились трагически. В этот момент он показывает свою книгу «Агрессивное акушерство» и говорит, что одна из глав посвящена «глупостям домашних родов».

— Сегодня в роддоме нужно стремиться создать домашнюю обстановку, чтобы муж, мама, сестра могли прийти и быть с женщиной, — уверен Виктор Радзинский. — Родила, прошли сутки и наутро домой, больше нечего делать в роддоме.

Напомним, в феврале в Витебске произошла трагедия. Ольга Степанова в квартире своей матери родила девочку. У ребенка произошла аспирация околоплодными водами. В больнице спасти новорожденную не удалось. Ольгу обвинили в причинении ребенку смерти по неосторожности и приговорили к шести месяцам лишения свободы. Недавно апелляционный суд отменил приговор.

Потерянный ребенок был в молодой семье вторым. До этого у Ольги и ее мужа Олега, российского бизнесмена, также родилась дочь, сейчас ей 2 года. Она появилась на свет во время домашних родов.

Мама, потерявшая ребенка при домашних родах: «Не знаю, смогу ли я еще раз решиться на материнство…»

 
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