Новая пассия Бондарчука перепела Ветлицкую, которая давно в Испании

В Москве состоялась премьера клипа на кавер-версию песни «Посмотри в глаза» Натальи Ветлицкой.

Ее исполнил дуэт Паулины Андреевой и Басты. Первая – нынешняя вторая половина режиссера Федора Бондарчука, который недавно пережил скандальный развод с супругой Светланой. Второй – еще пару лет назад яркий представитель рэп-культуры, а ныне – новоиспеченный герой светских раутов, большого экрана и человек 2017-года по версии российского GQ.

Постановщиком клипа стал Резо Гигинеишвили, теперь уже бывший муж дочери Никиты Михалкова Нади.

Примечательно, что оригинальный клип культовой песни в 90-х снимал Федор Бондарчук. Наталья Ветлицкая, которая уже много лет живет в Испании и является открытой оппоненткой действующей в России власти, пока на новинку не отреагировала.