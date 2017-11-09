Пастернак: «Коррупция возрастет, если отменят экзамены для поступления в гимназии»

В Беларуси пройдут парламентские слушания, на которых обсудят систему образования. В том числе и отмену экзаменов, которые сегодня нужно сдавать для поступления в пятый класс гимназии. Сами гимназии при этом ликвидировать не будут — преимущественно там будут учиться дети, относящиеся к учреждению по прописке. А вот в 10−11 класс ученики уже будут поступать по результатам национального экзамена.

Писатель Евгения Пастернак считает, что такая система может привести к коррупции, и объясняет почему.

Фото Владимира Евстафьева, TUT.BY

Есть ли сейчас коррупция при приеме в гимназию? Да, есть. Ее не может не быть при существующей системе поступления. А кроме этого, есть еще явление, которое называется старым советским словом «блат».

Легко ли попасть в гимназию по блату или за деньги? Достаточно сложно. Нужны личные знакомства с администрацией или негласный приказ, отданный директору вышестоящим начальством: вот этого ребенка надо взять. Кроме того, надо договориться с учителем начальной школы или ее руководителями, чтобы за 4-й класс по математике, русскому и белорусскому языкам были выставлены десятки или как минимум девятки.

Много ли таких детей? Если судить по общему уровню гимназистов, то не очень много. Параллели в гимназиях достаточно ровные, откровенно слабых детей единицы. Троечники если есть, то по паре штук на класс, но и здесь есть вероятность того, что ребенка к экзаменам «натаскали», он их сдал, а дальше учебу не тянет. Или просто ребенку, который был отличником в четвертом классе, к седьмому надоело учиться.

Можно ли исправить ситуацию? Можно. На вступительных экзаменах в вузы это сделать смогли, хотя почти никто не верил, что это возможно. И это не столько результат действий правоохранительных и контролирующих органов, сколько продуманная схема разделения обязанностей. Задания для ЦТ придумывают одни, тесты составляют другие, проводят экзамены третьи, проверяют компьютер и четвертые, зачисляют в вуз пятые. И каждый этап сопровождается контролем. Кроме этого, абитуриент и его родители не имеют даже шансов узнать, кто составлял задания или кто их будет проверять.

Сейчас основная проблема при приеме в гимназии в том, что проводят экзамены, проверяют работы и проводят зачисление детей одни и те же люди. Если разорвать эту цепочку хотя бы в одном месте, уже будет сложнее. Придется договариваться и с учителем начальной школы, и с директором гимназии, и с теми неизвестными, кто проверяет экзаменационную работу, и с теми, кто будет зачислять в гимназию.

Что будет, если экзамены отменят и сделают конкурс годовых отметок? Коррупция возрастет в разы и станет неуправляемой.

Коррупция на местах. Договориться с учительницей, с которой вы находитесь в тесном контакте четыре года, в разы легче, чем с администрацией чужой (и даже «своей») гимназии. Проконтролировать это невозможно.

Во многих случаях даже договариваться не придется, потому что, как правило, учительнице не жалко поставить своим детям хорошие отметки хотя бы для того, чтобы они не проиграли чужим.

Как ни прописывай критерии выставления оценок, у разных учителей они все равно разные. Если класс сильный, то 10 поди заработай! А если класс слабый, то 10 получить гораздо легче.

Как следствие всего этого, количество отличников резко возрастет. Хотя есть и обратная сторона медали. Оценки ребенка в начальной школе максимально субъективны. Все отметки ставит одна учительница. Если отношения не сложились, то у ребенка нет шансов.

Коррупция при зачислении. Что делать, если на сто мест пришло двести отличников? Допустим, восемьдесят взяли по прописке. Остальные двадцать мест — это рассадник для коррупции, потому что никаких других критериев для зачисления нет.

Что делать, если гимназия в центре города и по прописке пришло только пятьдесят человек? Добрать еще пятьдесят. Но это снова рассадник для коррупции, потому что никаких критериев отбора нет. Или по прописке берут всех, а не по прописке — по годовым отметкам?

Как сказал министр, все дети, которые на данный момент учатся в гимназии, там и останутся. То есть все четвероклассники гимназии автоматически переходят в пятый класс гимназии. А остальные идут в эту гимназию по конкурсу годовых отметок? Это абсолютное ущемление прав и неравенство. Снова получается, что у детей из обычных школ нет шансов? И опять-таки это рассадник для коррупции.

Предыдущий пункт подразумевает еще и сильнейшую коррупцию при зачислении в гимназии в первый класс. Если это гарантирует дальнейшую учебу в ней, то родители будут биться за эту возможность всеми средствами.

Важно понимать, что сейчас у директора гимназии есть хотя бы формальные основания для отказа «просителям» — это экзаменационные работы школьников. Если работа написана плохо, а оценка за нее десять — это задокументированное уголовное преступление. Это значит, что или в работе при проверке исправили ошибки, или работу заменили. Но только очень наивные люди думают, что совершать преступление легко и приятно, а риск наказания минимален. Абсолютное большинство руководителей не хотят рисковать своей свободой.

Что же произойдет при отмене экзаменов? Директор гимназии потеряет всякую возможность отказать не только своим руководителям, но и всем тем, от кого он зависит, а также всевозможным спонсорам.

Что делать?

Думать, как усовершенствовать экзамен, а не плодить блат и коррупцию. А пока оставить все как есть. Или почти все.

Например, уже в этом году можно заменить все приемные комиссии в гимназии на «чужие», причем на всех этапах: прием документов, проведение экзаменов, проверка работ и зачисление. Ну или хотя бы кодировку и проверку заданий поручить «чужим» учителям.

Кстати, в этом случае многие учителя начальной школы перестанут «рисовать» высокие оценки, а то может получиться некрасивая ситуация: за год — 10, а на экзамене — 5 или 6.

Для таких изменений вообще не придется вносить поправки в нормативные документы, и уж тем более на скорую руку менять законодательство. И можно будет организовать серьезное всестороннее обсуждение тех усовершенствований, которые необходимы. Например, сейчас гимназия не имеет возможности отчислить ученика, которого всеми правдами и неправдами устроили в гимназию, а он и сам не учится, и другим не дает. Если же такое право у гимназии появится, то многие родители станут более трезво оценивать потенциал своего ребенка и свои возможности.

И еще нюанс, про который пока молчат, — вторая смена.

Те, кто сейчас учится в гимназиях, прошли через экзамены. Они свое поступление честно отработали. Это мотивированные дети. Это дети родителей, которые хотят, чтобы у их детей было хорошее образование.

Серьезными плюсами гимназий были классы не более 25 человек и отсутствие второй смены. Почти все гимназисты, кроме учебы, активно чем-то занимаются (спортом, музыкой, танцами, робототехникой), вторая смена рубит на корню все серьезные занятия, кроме учебы.

Если директор гимназии переведет в пятый класс всех четвероклассников без отбора, если, к тому же, гимназия находится в большом районе и по прописке наберется восемь классов, внимание, вопрос… Куда их всех посадить? Второй смены не избежать. За что так с детьми?

Они поступали, готовились, они сдавали экзамены, они гордятся тем, что учатся там, где учатся. И сейчас их отправят во вторую смену? Уплотнят классы по 30−35 человек? Зачем именно сейчас так злить огромное количество родителей, дети которых учатся в гимназиях? И тех родителей, кто планирует, что их дети поступят в гимназию и будут там учиться?

А ведь именно эта часть родителей точно заинтересована в хорошем образовании для своих детей. Я сейчас не говорю, что все, кто учится в школах, в хорошем образовании не заинтересованы. Но те, кто в гимназиях, заинтересованы все и абсолютно точно.

У нас в стране, если верить сайту Министерства образования, каждый третий учится. В основном в школах и гимназиях. Если добавить сюда учителей и родителей, окажется, что большинство граждан так или иначе связано с системой образования. Все эти люди прекрасно знают истинное положение дел, и сколько ни показывай по телевизору красивую картинку, сколько ни заклинай, что «система работает стабильно», во рту слаще не станет.

Сейчас очень нужны конкретные позитивные изменения в системе образования. Отмена же экзаменов в гимназии приведет только к ухудшению ситуации. Зачем наступать на одни и те же грабли?

Экзамены в гимназию появились в начале 2000-х как реакция на коррупцию, которая достигла каких-то чудовищных размеров. Чтобы устроить ребенка в гимназию, родители и деньги платили, и прописку фиктивно меняли, и «телефонное право» использовали. И та несовершенная система, которая сейчас есть, как ни странно, значительно улучшила ситуацию. Тем более что сначала школьные оценки не учитывались, а экзамены были сложнее и не превращались в соревнования по чистописанию. Поэтому из двух зол существующая система — зло значительно меньшее. Очевидно же, что вместо шага в светлое будущее нас ждет возвращение в 90-е.

Писательница – министру образования: «Трясут учителей, срывают учебный процесс»