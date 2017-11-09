В Минтруда рассказали, кому из бюджетников и насколько поднимут зарплаты с 1 декабря

О новых заработках рассказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич 9 ноября в парламенте.
По ее словам, на повышение могут рассчитывать работники социальной сферы и сферы культуры.
Ирина Костевич рассказала, что поднять зарплаты предложили работникам:
— сферы социального обслуживания, соцработникам;
— работникам культуры;
— бюджетникам с 1 по 17 разряды.
«В среднем рост зарплат составит около 7%», — сказала министр.
Отметим, что средняя зарплата работников бюджетных организаций сейчас составляет 636 рублей. В сентябре она выросла впервые за последние три месяца — на 6%.
На этом фоне сильно контрастируют зарплаты госуправленцев, которые демонстрируют рекордный рост. В сентябре они в среднем получали 1084 рубля. Эта сумма на 37,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Как за такую зарплату госуправленцы умудряются купить землю в Дроздах и Веснинке?»