В Минтруда рассказали, кому из бюджетников и насколько поднимут зарплаты с 1 декабря

О новых заработках рассказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич 9 ноября в парламенте.

По ее словам, на повышение могут рассчитывать работники социальной сферы и сферы культуры.

Ирина Костевич рассказала, что поднять зарплаты предложили работникам:

— сферы социального обслуживания, соцработникам;

— работникам культуры;

— бюджетникам с 1 по 17 разряды.

«В среднем рост зарплат составит около 7%», — сказала министр.

Отметим, что средняя зарплата работников бюджетных организаций сейчас составляет 636 рублей. В сентябре она выросла впервые за последние три месяца — на 6%.

На этом фоне сильно контрастируют зарплаты госуправленцев, которые демонстрируют рекордный рост. В сентябре они в среднем получали 1084 рубля. Эта сумма на 37,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Как за такую зарплату госуправленцы умудряются купить землю в Дроздах и Веснинке?»