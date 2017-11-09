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Общество
09.11.2017
Салiдарнасць
«Нам нужно выжить и продержаться»: ЦЭХ объявил о сборе средств на «Талаке»

Ранее культурную площадку выселили с Октябрьской.

Культурная площадка ЦЭХ объявила о сборе средств на Talaka.org.

— Мы ЦЭХ. Культурно образовательный центр. Это не просто квадратные метры, которых можно в один момент лишиться. Они, конечно, нужны. Но ЦЭХ — это гораздо больше. Это большие международные проекты — такие как World Press Photo. Это обучающие семинары. Это возможность показать свои работы для молодых художников, фотографов, молодых активистов.

Это социальные проекты. Это встреча с Алексиевич накануне того, как она получила Ноболевскую премию. Это логистика. Это партнеры. Это опыт в проведении мероприятий. Да в конце концов, мы знаем, где за короткий срок найти всю технику, что будет вам нужна.

ЦЭХ был одним из первых, кто пришёл с идеей креативного пространства для Минска (и не только). Но вот быть одними из первых, кто уйдёт, мы не хотим. Потому что мы верим, что мы —это вы. Сейчас нам нужна перезагрузка.

Нам нужно выжить и продержаться. Найти новое помещение (и, возможно, помочь сделать ещё одно место на карте Минска интересным для всех). Нам нужно сохранить команду. А вам нужны мы. Нужны выставки, лекции, семинары, яркие события. Мы надеемся. И продолжаем работать.

Решение: поддержать ЦЭХ деньгами. Мы ничего не можем предоставить в ответ кроме обещания: мы останемся и мы будем продолжать. Вместе с вами, — говорится в описании проекта по сбору средств.

«Друзья мои и ЦЭХа, активисты и журналисты, любители фотографии и работники арт-индустрии, просто ценители искусства и участники общественно важных инициатив! Мы 4,5 года всячески поддерживали хорошие и нужные проекты, а теперь нам самим нужна ваша помощь. ЦЭХу нужно переехать и перезапуститься в новом месте и, возможно, в новом формате. Верим, что с миру по нитке, и мы выстоим, выплывем и станем ещё лучше и полезнее для вас. Спасибо заранее, всех запомним и отблагодарим!» — написала на своей странице в facebook директор ЦЭХа Юлия Дорошкевич.

Одним из первых лотов, реализованных в пользу ЦЭХа, стало фото Сергея Гудилина, чья персональная выставка мультимедиа «Кандэнсат» экспонировалась в ЦЭХе в августе 2016-го.

Фото Сергея Гудилина, facebook

 
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