Что посоветовал МВФ властям, чтобы рост экономики был не 2, а 4%

МВФ проинспектировал работу белорусских властей и сделал выводы.

— Мы предполагаем, что экономический рост достигнет в 2017 году в Беларуси 1,7%, и останется в среднесрочной перспективе около 2%, если правительство не предпримет дополнительных усилий и Беларусь останется уязвимой для всех шоков. Восстановление роста в значительной степени объясняется улучшением внешних условий, но также усилиями правительства по стабилизации, принятые в течение последних двух с половиной лет, — цитирует слова главы миссии МВФ по Беларуси Питера Долмана TUT.BY.

В МВФ считают, что политика социального единства, проводимая властями, обеспечила высокую занятость и равенство, но она сформировала перекосы и ограничение развития частного сектора.

Глава миссии отметил три момента. Во-первых, Беларуси надо продолжать реализовывать политику макроэкономической стабильности, но бюджетная политика и Нацбанк не могут преодолеть структурные проблемы. Во-вторых, правительство страны должно проводить более глубокие реформы госсектора и более быстрыми темпами, а также создать условия для частного сектора. И третье — важно обеспечить значительную поддержку тем, кто наиболее уязвим при переходе на более рыночные рельсы.

— Это приоритет — необходимо увеличить пособия по безработице и другие меры поддержки, — подчеркнул Долман.

В случае выполнения рекомендаций экономический рост возможен на уровне 4% и более — в среднесрочной перспективе, считают в МВФ.

Напомним, миссия МВФ работала в Беларуси с 26 октября по 10 ноября миссии в рамках консультаций по статье IV.

Ранее председатель правления Нацбанка Павел Каллаур в кулуарах Кастрычніцкага эканамічнага форуму заверил журналистов, что Беларусь продолжит диалог с МВФ, однако подчеркнул, что «вопрос о срочном привлечении финансирования, чрезвычайных кредитах от МВФ не стоит».

— Мы в них не нуждаемся, — заявил главы Нацбанка.