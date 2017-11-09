Байнет обсуждает новость о рекордном росте зарплат у работников госаппарата.

Зарплаты госуправленцев в Беларуси демонстрируют рекордный рост. В сентябре они в среднем получали 1084 рубля. Эта сумма на 37,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего в сентябре зарабатывали работники госуправления в Минске — 1341,1 рубля, а меньше всего — в Минской области (951,3 рубля), сообщает FINANCE.TUT.BY.

При этом реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в сентябре заметнее всего по сравнению с августом выросла в Гродненской области (+15,2%). В Минске оказался самый скромный рост — плюс 9,9%.

«Готов стать управленцем»

Данную статистику не обошли вниманием участники дискуссионной площадки talks.by. Предлагаем избранные моменты обсуждения:

«Так не свою они должны были поднять зарплату «по пяццот», а нашу. Кто не работает, тот получает, а остальные должны заработать».

«Готов стать управленцем».

«Молодцы, поздравляю, главное про себя не забывать, а народ пусть хлеб с солью хавает, и новости про то, что у нас все хорошо!»

«Видать, у управленцев выросла производительность труда, раз зарплаты подняли. А что они производят? Кто может мне объяснить?»

«Вы считаете, что это очень много?»

«Только вот вопрос, как за такую зарплату госуправленцы умудряются купить землю в Дроздах и Веснинке и построить коттеджи, а Ермакова даже два. Купить дорогие иномарки и отправить детей учиться за границу».