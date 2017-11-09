Невзоров рассказал о кастрате-насильнике и претендентах на президентский пост

Российский журналист Александр Невзоров высказался на тему выборов.

Предлагаем вашему вниманию отрывок из передачи на «Эхо Москвы».

«Как-то Россия всё больше скатывается в некое такое подобие страны бессмысленных домогательств, да? Ну, все вы в курсе о том, что все друг друга…

По части домогательств отметился даже дедушка Зю, даже Зюганов, да?

Он, правда, домогается президентского поста, по-моему, уже в шестой раз. Исход предопределен.

Он с гордостью впишет в красную летопись очередное поражение. Всё заранее известно. Но зато, кстати говоря, Зюганову лучше всех, потому что он может претендовать на президентский пост без всякой угрозы для здоровья, свободы и чего бы то ни было в таком духе.

Причем я подчеркиваю, что я не провожу никаких аналогий с этим случаем, да? Но, вот, профессор Мержеевский в своих работах по судебной гинекологии рассказывал об удивительном случае кастрата-насильника. Тот бесстыдно приставал к девушкам, активно домогался, затем охотно отдавался в руки полиции. В суде предъявляло железное алиби, справочку о том, что он ничего в принципе предосудительного с девушками совершить не сможет, и получал от происходящего огромное удовольствие. Опять-таки, не проводя никаких аналогий, отметим, что, вероятно, в выборном процессе подтянутся и другие старые политические кастраты».