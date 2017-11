Новации в мире английского правописания: как пишутся слова с web, internet, email

Вышло 17-е издание одного из наиболее авторитетных справочников по английскому правописанию — The Chicago Manual of Style.

Вот какие новации там зафиксированы.

1. Слова, содержащие компонент web, пишутся со строчной буквы. В некоторых случаях рекомендуется слитное написание: website, webmaster, webcam, webcast, — в некоторых раздельное: web address, web browser, web page.

2. Слово internet пишется со строчной буквы.

3. Слово email пишется со строчной буквы и слитно. Другие слова с компонентом e- также пишутся со строчной буквы, но через дефис: e-book, e-reader, e-commerce, e-form, e-learning.

4. Слово voice mail пишется раздельно.

5. В письменной речи не рекомендуется использовать they, them, their, themselves в качестве гендерно-нейтральных местоимений единственного числа. Если избежать этого не удается, следует помнить, что глагол при таком they употребляется во множественном числе.

6. Допускается употребление over наравне с more than при количественных оборотах.

7. Признается излишним, в том числе в официальных документах, дублировать написание числительных цифрами и словами.