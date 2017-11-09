На «Динамо» покупают флагштоки по цене лимузина. Фотофакт

Строители минского стадиона «Динамо» собираются в ближайшее время потратить 1 млн 100 тысяч рублей на 20 флагштоков.

Информацию об этом «Наша ніва» обнаружила на сайте госзакупок. Там сообщается, что каждый флагшток должен иметь высоту 18,9 метра и толщину стенок — от 6 до 12 мм. Стоимость одного флагштока — 55 тысяч белорусских рублей.

Открытие стадиона «Динамо» запланировано на лето 2018 года. Его превращают в арену приспособленную для легкоатлетических соревнований.