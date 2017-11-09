Как «Ритц Карлтон» стал самой роскошной тюрьмой для принцев

Мраморные полы, спа и шведский стол – все для высокопоставленных жертв репрессий.

В Саудовской Аравии арестовано 11 принцев, 4 министра и десятки других бывших и действующих представителей власти. Среди них – принц Аль-Валид ибн Талал, которого СМИ называли спасителем «личного кошелька» Лукашенко.

Вместо тюрьмы, подозреваемых отправили в пятизвездочный отель премиального класса в центре Эр-Рияда. Где, правда, по крайней мере в первые дни, арестанты спали на полу.

Здание отеля и член Саудовской королевской семьи Аль-Валид ибн Талал

Незадолго до ареста, по указу короля короля Салмана ибн Абдул-Азиза был создан антикоррупционный комитет, который возглавил его сын, принц Мухаммад бин Салман (о любопытных фактах его биографии мы писали накануне).

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Утром в воскресенье здесь оказалось более 30 высокопоставленных лиц Саудовской Аравии, запертых в гостинице. Из «Ритц Карлтона» эвакуировали персонал и гостей. В холле на первом этаже расположилась охрана с автоматами. Задержанным выходить из отеля запрещено. Во всей стране усилены меры безопасности, а в аэропортах ведется тщательное наблюдение, чтобы ни один частный самолет не мог покинуть страну.

Отель соответствует всем представлениям обывателя о роскоши. У входа расположен огромный фонтан, по периметру высажены пальмы, а в темное время суток территорию освящает несколько десятков чугунных фонарей. В отеле 493 номера, включая 49 двухкомнатных королевских апартаментов и 50 однокомнатных представительских люксов, отмечает Газета.ru.

Интерьер почти как в замке: полы и лестницы сделаны из мрамора, стены декорированы мозаикой, а на потолках висят многоярусные люстры в виде каскада. Холл украшает мебель из редких пород дерева, обтянутая синим бархатом, живые растения в дизайнерский вазах, и колонны, декорированные скульптурами лошадей.

Дизайн номера зависит от его статуса, в самом простом варианте предусмотрен стандартный набор мебели, ЖК-телевизор, тапочки и халат. Для более состоятельных гостей есть варианты с просторным кабинетом, оборудованным дорогостоящей мебелью, и столовой, рассчитанной на 12 персон. В прочем, ужин в номере вряд ли потребуется – в отеле 6 ресторанов, где помимо шведского стола можно заказать блюда ливанской, итальянской и китайской кухни.

Среди развлечений огромный бассейн с куполообразной крышей и окнами от пола до потолка, откуда открывается вид на ландшафтные сады, спа-зона, площадью порядка 18 тыс. кв. м., фитнес-центр и 6 дорожек для боулинга, где постояльцы отеля могут попробовать безалкогольные и фруктовые коктейли.

Отправить представителей королевских кровей сразу же в тюрьму означало бы пренебрежение семейным патриархатом, что неизбежно повлечет за собой последствия. Дело в том, что Саудовская Аравия управляется несколькими ветвями королевской власти, которые иногда конкурируют друг с другом. К тому же, любое оскорбление в государстве может разорвать внутренние связи в королевстве.

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