Романчук: «Вот такой неслабый междусобойчик устроили чиновники Минэнерго и Совмина»

Известный экономист Ярослав Романчук пишет на своей странице в Фейсбуке про энергобаронов и энерголохов и о том, как нас разводят на электроэнергию.

«Ручное регулирование цен – это абсолютное зло. В современной экономике быстрых скоростей, разрушающих старые уклады технологий, интенсивной глобальной конкуренции и всепроникающего интернета ручное регулирование цен (руками распорядителей чужого) – это как разогрев атомного реактора дровами или выделение полосы столичной дороги для гужевого транспорта для ликвидации пробок.

Особенно вредным является ручное регулирование цен в пользу одних и во вред другим. Одно дело, когда правительство устанавливает одну цену для всех участников рынка, производителей и потребителей, другое - когда через тарифы распорядители чужого выражают свои взгляды, предпочтения, преференции и вкусы.

В Беларуси определение цен на электроэнергию – сплошная номенклатурная вкусовщина. Она порождает иждивенчество, искажает мотивацию к профессиональному управлению активам и консервирует энергетический промискьюитет.

Сегодня тарифы определяются на основании Инструкции по определению групп потребителей электрической и тепловой энергии. Всего 10 групп. При определении тарифа чиновники исходят из того, чем занимается коммерческая организация, как она тратит электроэнергию, сколько она потребляет, где она расположена. Есть в Инструкции ещё такая интересная фраза. Определение потребителя в ту или иную группа зависит также от «иных характеристик (пункт 5 Инструкции). В переводе на нормальный язык это значит «верчу, как хочу». Кому 1 кв/ч по 5 центов, а кому и по 50 центов. Есть такие случаи, когда цена кВ/часа доходила до одного доллара. И эта цена была явно не для производителей алкогольных напитков и табачных изделий.

Белорусские чиновники, а не потребители по только им известным критериям решают, кого дотировать, а кого карать тарифами на электрическую и тепловую энергию. Свои решения они объясняют такими показателями, как «целесообразность и приоритетность с учетом оценки народнохозяйственного эффекта, финансово-экономического состояния, удельный вес энергоресурсов в затратах при производстве товаров (работ, услуг) и др».

Перед нами законсервированный совок в чистом виде. Царство номенклатуры, которая (явно не за бесплатно) перераспределяет ресурсы. Они сами решают – и никому не показывают - что такое «народнохозяйственный эффект». Они сами решают, какие факторы включить в райское наслаждение любого бюрократа – в волшебную фразу любого нормативного акта - «и др». Вот этим «и другие» можно прикрыть любые безобразие, удовлетворить самые выгодные для чиновников лоббистские запросы, прикрывать вопиющую бесхозяйственность.

В мире современных технологий, умных энергетических сетей, интенсивной конкуренции генераторов электрической и тепловой энергии Беларусь остаётся стареющей наследницей технологических, организационных и управленческих решений середины XX века. Мы платим очень высокую цену за сохранение этого динозавра в критически важных инфраструктурных секторах

Беларусь импортирует электроэнергию по цене ~4,8 – 5 центов за квт/час. Издержки производства электроэнергии на гидроэлектростанциях - $ 3,7 – 4 цента. Правительство продаёт электроэнергию домашним хозяйствам (в рамках нормы) по ~6 $-центов. Промышленность (госпредприятия) преимущественно покупают электроэнергию по ~11 центов. Избранные госпредприятия получают электроэнергию по цене близкой к издержкам производства. Частного бизнеса лишают права выбора. Ему навязывают электро- и тепловую энергию по цене, которая в 3 – 7 раз превышает издержки производства. Квт/час по 40 $ -центов для предпринимателей не является редкостью. Распорядителей чужого не утруждают себя определением «народнохозяйственного эффекта», потому что методики расчёта и оценки такого эффекта нет в природе.

В период с 2014 г. по 2016 г. существенно увеличилось производство электроэнергии из ветряных установок, с 9 млн. киловатт-часов в 2014 г. до 75 млн. киловатт-часов. Отмечен быстрый рост производства электроэнергии из солнечных установок, с 2 млн. киловатт-часов в 2014 г. до 75 млн. киловатт-часов в 2016 г. Знаете, по какой цене правительство покупает электроэнергию из этих источников? По $ 17,7 $ -центов и это без НДС. На вопрос о рентабельности производства такой энергии Министерство энергетики ответило, что оно «не обладает такой информацией в связи с тем, что она является конфиденциальной».

Вот такой неслабый междусобойчик устроили чиновники Минэнерго и Совмина на этом сегменте рынка. Когда чиновники обеспечивают сбыт услуги по цене, которая в три раза превышает издержки производства электроэнергии из других источников, то несложно себе представить, кто получает право заниматься таким бизнесом. А потом эта электроэнергия поступает в общую сеть, где за государственно-частный эксперимент вынужден платить малый и средний частный бизнес.

Правительство пугает население переходом на 100 процентов оплату издержек производства ЖКУ, в том числе тепловой энергии. При этом до сих пор не проведён объективный аудит издержек производства по международной методике. По-прежнему не построены институты и механизмы, обеспечивающие конкуренцию на рынке электрической и тепловой энергии. В этих условиях называть реформой ЖКХ тупое повышение тарифов – это как считать пенсионной реформой слепое повышение пенсионного возраста.

Аморально и лживо называть повышение тарифов государственными монополистами рыночными реформами. Речь идёт лишь о том, в руки распорядителей чужого поступило больше денег из карманов обыкновенных людей. А «необыкновенные», т. е. номенклатурные любимчики при помощи Инструкции всегда найдут способ переложить издержки на плечи людей или малого бизнеса».